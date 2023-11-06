Hayes: Bitcoin (BTC)’i Öldürebilecek Tek Şey Bu

BitMEX’in eski CEO’su Arthur Hayes son yorumlarında daha temel konuları ele aldı ve BTC’nin ölümünden bahsetti. Kripto para piyasalarının doğası yüksek volatiliteden doğan yeni yatırımcı talebinden besleniyor. Boğa sezonu denilen şey esasen yüksek volatilite ile cezbedilen yeni yatırımcıların en yoğun biçimde piyasalara aktığı dönemi temsil ediyor. Peki ya volatilite biterse?

Bitcoin (BTC) Ölür Mü?

Henüz gencecik bir Bitcoin var ve bundan yıllar sonra örneğin orta yaş döneminde nasıl bir şeye dönüşeceğini tahmin etmek zor. Çok yeni bir tanım, teknoloji ve yatırım aracı olarak diğerlerinden farklı bir şey. Peki ölebilir mi? Elbette, Arthur Hayes Bitcoin’in tanımlayıcı özünü potansiyel olarak azaltabilecek bir endişeyi dile getirdi.

Bitcoin eğer vadettiği şeyden uzaklaşırsa diğerlerinden farkı kalmayacak. Bu da kurumsal yatırımcı akınıyla mümkün olabilir. Kurumsal gözetiminin onu bir finansal özgürlük aracından kurumsallaşmış bir varlığa dönüştürebileceği hususu cılız biçimde de olsa dillendiriliyor.

Bitcoin’in kuruluşundan bu yana benimsediği ilke, herhangi bir merkezi otorite olmaksızın işleyen bir finansal sistem idealidir. Geleneksel sisteme alternatif olarak doğan Bitcoin, ETF onayları ile geri dönülmesi zor bir yolculuğa girebilir. Sonucu ölüm olan bir yolculuk.

Bitcoin Nasıl Ölür?

4-5 yıllık dönemde spot Bitcoin ETF onayı artan kurumsal taleple birlikte yatırımcıları mutlu edebilir. Aslında Bitcoin’in ölmesi bir avuç maksimalist dışında pek kimsenin de umurunda olmaz. Onun kurumsal yatırım aracına dönüşmesi ve volatilitenin azalmasıyla yeterince ilgi çekememesi ve sonunda zayıflayarak ölmesinin pek kimsenin umurunda olacağına inanmıyorum. Buradaki yatırımcıların temel motivasyonu para kazanmak ve ETF onayları onlara bunu verecek. Para kazandıktan sonra merkeziyetsiz finans, geleneksel finansa alternatif oluşturma ihtimalinin (bu kadar yaklaşıyorken) yok olması büyük kalabalıkların umursamayacağı bir şey.

Hayes ve birkaç uzmanın dikkat çektiği hususun özü, bu kurumsal devlerin Bitcoin’i potansiyel olarak nasıl kontrol edebilecekleri ve temel kullanım durumunu nasıl değiştirebilecekleri ile ilgilidir. Hayes, BlackRock ve Fidelity gibi kuruluşların Bitcoin madenciliği ETF’leri başlatarak mücadeleye girmeleri halinde, Bitcoin’in temsil ettiği şeyle tam bir çelişki oluşturacağını belirtti.

Peki milyonlarca dolar kazanç elde ettikten sonra Bitcoin’in ölmesi umurunuzda olur muydu?

Merkezi olmayan DeFi protokollerimiz, Metaverse olmayan metaverse projelerimiz, AI olmayan AI tokenlerimiz var. Gelecekte de geleneksel finansa alternatif olmaya çalışırken geleneksel finansın bir yatırım ürününe dönüş bir Bitcoin’imiz olacak.

Büyük kalabalıklar için iyi haber şu ki eğer bu ölüm senaryosu gerçekleşecekse yatırımcılar büyük kazançlar elde ettikten sonra olacak. Kurumsalların kral kripto para birimi üzerinde hakimiyet kurduğu ortama gelene kadar belki de BTC milyonlarca dolarlık fiyata ulaşacak.

Ancak o öldüğünde, geleneksel finansa alternatif olarak doğan Bitcoin’e bir “alternatif oluşturacak” yeni Nakamoto’larımız olacak mı? Ve yine aynı şey peki bu gerçekten kimin umurunda? Cevap net, kimsenin umurunda değil.