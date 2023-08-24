Kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen BitMEX’in kurucusu Arthur Hayes son piyasa analizini paylaştı. Uzman isim geçmişte yaptığı tutarlı tahminlerle tanınıyor. 2022 çöküşünü önceden gören ve 2023 için toparlanma beklentisini paylaşan uzman isim şimdi 2023 sonuna kadar olan tahminlerini paylaştı. Peki Arthur kripto paralar için nasıl bir tablo çiziyor?

Uzmanların Bitcoin Yorumları

BitMEX’in kurucusu Arthur Hayes kral kriptonun 20.000 doların altına düşmek yerine 3. çeyrekte 25.000 dolar civarında seyredebileceğini öngörüyor. Piyasanın Fed‘in ABD Hazine piyasası üzerindeki kontrolünü ne kadar çabuk kaybederse, faiz indirimlerinin ve QE’nin geri dönüşünü o kadar çabuk görebileceğimizi kavrayamadığına inanıyor.

Uzun vadede Bitcoin’in istikrarlı yükselişini sürdüreceğine dair görüşünü de yineledi. Bunu ifade ederken tam olarak şunları söyledi;

“Bitcoin’in değer önermelerinden biri de bozuk, yozlaşmış ve asalak bir fiat bankacılık sisteminin panzehiri olmasıdır. Dolayısıyla bankacılık sistemi çöktükçe Bitcoin’in değer önerisi de güçleniyor. Ayrıca Bitcoin artan itibari para likiditesinden de faydalanmaktadır. Zengin insanlar gerçek şeylere ihtiyaç duymazlar; finansal varlıklara ihtiyaç duyarlar, böylece gönüllerince zahmetsizce tüketebilirler. Bitcoin’in sınırlı bir arzı vardır ve bu nedenle fiat paranın (tuvalet kağıdının) paydası büyüdükçe, Bitcoin’in fiat para birimi cinsinden değeri de artacaktır. Bitcoin’in Mart ayından bu yana %18 artış göstermesinin nedeni budur.”

Uzmanlar Neye Yatırım Yapıyor?

Uzun bir makale kaleme alan Hayes teknoloji şirketlerinin, yapay zekanın ve kriptonun performansına odaklanıyor. Bunun yanı sıra mevcut şartlarda neye nasıl yatırım yapacağına dair de açık ipuçları veriyor.

“Dr. Calomiris’in makalesi Fed ve ABD Hazinesi’nin sorunlarına çok sağlam bir “çözüm” sundu. Uzun vadeli ABD Hazine tahvillerini hükümet için uygun getirilerle satın alacak bir enayi bulmanın muhtemel yolunun bu olduğuna dair sıkı bir bahse gireceğim. Şimdi asıl soru, portföyümü nasıl konumlandıracağım ve Dr. Calomiris tarafından açıklanan politika reçetelerini zorlamak için mali hakimiyeti nasıl bekleyeceğim. Şu anda nakit para harika çünkü genel olarak bakıldığında, finansal getiri açısından sadece büyük teknoloji ve kripto onu geride bıraktı. Karnımı doyurmak zorundayım ve ne yazık ki teknoloji hisseleri ya da kripto tutarak çoğunlukla gelir elde edemiyorum. Teknoloji hisseleri temettü ödemiyor ve yatırım yapabileceğim risksiz Bitcoin tahvilleri de yok.”

Peki Fed’in sonraki adımına dair tahminleri ne?

“ABD Hazine piyasasının ne zaman kırılacağını ve Fed’i harekete geçmeye zorlayacağını bilmiyorum. Fed’in faizleri artırmaya ve bilançosunu küçültmeye devam etmesini talep eden politikalar göz önüne alındığında, uzun vadeli faizlerin yükselmeye devam edeceği iyi bir varsayımdır. 10 yıllık UST getirisi son zamanlarda %4’ün üzerine çıktı ve getiriler yerel en yüksek seviyelerde. Bu yüzden kripto gibi riskli varlıklar darbe alıyor. Piyasa, daha yüksek uzun vadeli oranların hisse senetleri ve kripto gibi sonsuz süreli varlıklara zarar verdiğine inanıyor. Felix Baba en son notunda, kripto da dahil olmak üzere tüm varlıklarda yaklaşan ciddi bir piyasa düzeltmesi öngördü. Görünüşe göre her zamanki kadar değerli. Gelir elde edebilmeli ve kriptodaki piyasadan piyasaya kayıpları karşılayabilmeliyim. Portföyüm tam da bunun için hazırlandı. Geleceğe dair doğru tahminde bulunduğuma inanıyorum çünkü Fed banka rezerv bakiyelerinin artması gerektiğini belirtti ve tahmin edilebileceği üzere bankacılık sektörü bundan memnun olmadı. Yükselen uzun vadeli ABD Hazine getirileri, piyasa yapısındaki derin çürümenin belirtisidir. Çin, petrol ihracatçıları, Japonya, Fed vs. çeşitli nedenlerle artık ABD Hazine tahvili almıyor. Olağan alıcılar grevdeyken, ABD Hazinesi’nin önümüzdeki aylarda satması gereken trilyonlarca dolar değerindeki borcu satın almak için düşük getirilerde kim adım atacak? Piyasa, Dr. Calomiris’in öngördüğü senaryoya doğru hızla ilerliyor: Fed ve Hazine’yi harekete geçmeye zorlayan başarısız bir ihale. Piyasa, Fed ABD Hazine piyasasının kontrolünü ne kadar hızlı kaybederse, faiz indirimlerinin ve QE’nin yeniden başlamasının da o kadar hızlı olacağını henüz anlamış değil. Bu yılın başlarında Fed, bankacılık sistemini çeşitli bölgesel banka temerrütlerinden “kurtarmak” için bilançosunu birkaç işlem gününde yüz milyarlarca dolar genişleterek parasal sıkılaştırmadan vazgeçtiğinde bunu zaten kanıtlamıştık. İşlevsiz bir ABD Hazine piyasası, Bitcoin gibi sınırlı arzı olan risk varlıkları için faydalıdır. Ancak yatırımcılar geleneksel olarak risksiz getiri sağlayan fiat tahviller ile fiat cinsinden risk varlıkları arasındaki ilişkiyi böyle düşünmek üzere eğitilmemiştir. Yukarı çıkmak için aşağı inmeliyiz. Piyasayla savaşmayacağım, sadece yerimde oturacağım ve uyarılarımı kabul edeceğim.”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.