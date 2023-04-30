Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Haftaya Kripto Rallisi Olacak Mı? Bitcoin Dönüm Noktasında, Peki Uzmanların Yorumları Ne Yönde?

Haftaya Kripto Rallisi Olacak Mı? Bitcoin Dönüm Noktasında, Peki Uzmanların Yorumları Ne Yönde?

Kripto para yatırımcılarının heyecanlı bekleyişi sürüyor. Sırada ne var?
21:15
30 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatı son 2 saattir hacimli alımların etkisiyle yükseliyor ve kritik 30.000 dolar eşiğine yeniden dayandı. Nisan ayında birçok kez bu seviyeyi aşan fiyat ayın son gününde de bunu başarabilecek mi? Yatırımcılar heyecanlı ve yeni haftayla birlikte Mayıs ayının onlar için daha fazla yükseliş getirmesini umuyorlar. İşte beklentiler.

Bitcoin (BTC) Tahminleri

Popüler kripto para analisti Elizy, üç günlük grafiği ele aldı ve düşen volatiliteye dikkat çekti. Elizy, bir kırılma durumunda 32.500 dolara doğru potansiyel bir yukarı yönlü hedefe işaret ederken trend çizgisinin kaybı “gerçekten düşüşe geçme nedenim” olacak dedi. O bunları söylerken Bitcoin henüz 30.000 testine başlamamıştı ve iyimser senaryo bu akşam gerçekleşebilir.

J olarak bilinen diğer bir popüler analist ise aylık kapanışa odaklanarak BTC/USD’nin mevcut halving döngüsü boyunca sergilediği davranışa dayanarak tarihsel olarak önemli bir noktaya oturduğunu belirtti.

“Aylık olarak, Bitcoin‘in büyük bir direnç + arz alanı olan 2021’in en düşük seviyelerine yükseldiğini görebiliriz”.

J, uzun vadeli yol haritasının bir parçası olarak, en büyük kripto para biriminin, performans artmadan önce “Mayıs – Eylül / Ekim aylarında düşüş + hafif düşüş” görmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kripto Para Rallisi

Daha düşük zaman dilimlerinde çalışacak çok az şey olduğu için, diğerleri de haftalık grafikteki ve daha yüksek seviyedeki gücü incelemeye başvurdu. Bunlar arasında analist Moustache, önceki yıllarda büyük yükselişlerden önce olduğu gibi önemli üstel hareketli ortalamaların (EMA’lar) üzerinde tutulan desteğe dikkat çekti.

“Birkaç haftadır EMA şerit bantlarının ÜZERİNDE destek oluşturmasına rağmen BTC’de düşüş eğilimi olduğunu hayal edin. İyi şanslar ayılar”.

Geçtiğimiz hafta aynı isim tecrübeli yatırımcıların yükselişe geçtiğini açıklamış ve artık istikrarlı bir yükseliş döneminin başlayabileceğini vurgulamıştı.

Uzun vadeli yatırımcılar daha geniş zaman dilimindeki grafiklere odaklanır. Yukarıdaki aylık Bitcoin grafiği ara düşüşlere rağmen istikrarlı yükselişin sürdüğünü gösteriyor. Eğer fiyat geçmiş hareketlerine benzer performans gösterirse bu yıl için asgari 42.000 dolarlık bir zirve makul görünüyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
İlgili Yazılar
23 Büyük Olay! Son 7 Günde Kripto Piyasalarına Damga Vurdu!
23 Büyük Olay! Son 7 Günde Kripto Piyasalarına Damga Vurdu!
Zero Knowledge (Sıfır Bilgi İspatı) Nedir? ZKP Hakkında 8 Soru ve Cevabı!
Zero Knowledge (Sıfır Bilgi İspatı) Nedir? ZKP Hakkında 8 Soru ve Cevabı!
400 Yıllık Bankadan Bitcoin Boğa Tahmini! Ne Zaman?
400 Yıllık Bankadan Bitcoin Boğa Tahmini! Ne Zaman?
Bitcoin Neden Düşmüyor? Kripto Paralarda 2023 Mayıs Beklentisi!
Bitcoin Neden Düşmüyor? Kripto Paralarda 2023 Mayıs Beklentisi!
2013’ten Bugüne Bitcoin Mayıs Ayı Performansı! Dev Kripto Analiz Şirketinin Verilerine Dikkat!
2013’ten Bugüne Bitcoin Mayıs Ayı Performansı! Dev Kripto Analiz Şirketinin Verilerine Dikkat!
Bitcoin (BTC) Neden Yükseliyor? Son Dakika Gelişmesiyle 29.850 Dolar!
Bitcoin (BTC) Neden Yükseliyor? Son Dakika Gelişmesiyle 29.850 Dolar!
Dipleri Bilen Kripto Kahininden Yeni Uyarı! Bitcoin ve Altcoinlere Ne Olacak?
Dipleri Bilen Kripto Kahininden Yeni Uyarı! Bitcoin ve Altcoinlere Ne Olacak?
Kripto Para Piyasasındaki Son Durum Ne? Tecrübeli Analist, Güncel Teknik Görünümleri Değerlendirdi!
Kripto Para Piyasasındaki Son Durum Ne? Tecrübeli Analist, Güncel Teknik Görünümleri Değerlendirdi!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023