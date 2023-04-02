Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Gördüğünüze İnanamayacaksınız! Bitcoin Aya Gidiyor! Elon Musk Roketi Hazırladı! İşte Bunu Yapan Şirket!

Gördüğünüze İnanamayacaksınız! Bitcoin Aya Gidiyor! Elon Musk Roketi Hazırladı! İşte Bunu Yapan Şirket!

Bitcoin için yeni bir dönüm noktası yaklaşıyor. Dünyaca ünlü kripto para şirketi uzaya Bitcoin gönderme kararı almış görünüyor.
21:00
2 Nisan 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto paranın önde gelen isim ve firmaları çılgın adımlar atmaktan geri durmuyormuş gibi görünüyor. Bu bağlamda önde gelen bir kripto para firması olan Lunar Crush, aya bir hazine diye de adlandırılabilecek Bitcoin cüzdan anahtarı gönderme niyetini açıkladı. Hazine, tam olarak 62 Bitcoin tutan bir kripto cüzdanının özel anahtarı şeklinde olacak. bu da Bitcoin’in şu anki fiyatı dikkate alındığında kabaca 1,7 milyon dolarlık çılgın bir hareket yaşanacağı anlamına geliyor.

Bitcoin Ay’a Mı Gidiyor?

Gizli kod 2023 sonbaharında SpaceX roketinin fırlatılması sırasında iletilecek ve uzay aracının üzerine yazılacak. Firma, personelinin bile koddan haberdar olmayacağı için cüzdanın güvende kalacağını garanti ediyor. Bununla birlikte, cüzdanın açık olması, herkesin yatırımlarını arttırmak adına cüzdana bir miktar para yatırabileceğini anlamına da geliyor olabilir.

Ay’a başarıyla ulaşan ve anahtarı bulan ilk kişiye Bitcoin’leri ödüllendirmek amacıyla bir tür hazine avı düzenleniyor. LunarCrush bunu yaparak insanları ufuklarını genişletmeye ve daha önce bilinmeyen bilgileri ortaya çıkarmaya teşvik etmeyi umuyor. Bu hedefe ulaşmak için LunarCrush, animasyon stüdyosu Golden Wolf ve Bitcoin geliştirici araçları sağlayıcısı Hiro da dahil olmak üzere diğer şirketlerle işbirliği yaparak girişimi finanse etmek için gelir elde edecek bir NFT koleksiyonu sattı.

Bitcoinleri Kim Alacak?

İlginç bir şekilde, proje, operasyonun herhangi bir yönünde opaklık olmayacağını garanti etmek için gezgine eklenecek özel anahtarı kazıma sürecini tamamen belgelemeyi amaçlıyor. Lunar Outpost’un MAPP Rover’ı Ay’a iniş yaptıktan sonra, Dünya’da oraya gitmek için bir plan hazırlayıp uygulayabilen herkes ödülü talep edebilecek.

LunarCrush’ın Operasyon Direktörü Joe Vezzani’nin şu sözleri aktarıldı:

Görünüşte ulaşılamaz bir hedef koyduğunuzda, ortaya çıkan yenilik inanılmaz olabilir. Amacımız insanlara yeni bir keşif çağının kilidini açacak topluluklar kurmaları için ilham vermektir. Bitcoin ödülünün bütünlüğüne ilişkin endişeler nedeniyle, kesin lansman tarihi açıklanmadı. Bununla birlikte, bu yılın dördüncü çeyreğinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
İlgili Yazılar
10 Aydır İlk Defa! Bitcoin ve Kripto Paralar Gözünü Buraya Dikti!
10 Aydır İlk Defa! Bitcoin ve Kripto Paralar Gözünü Buraya Dikti!
Analist, “Ralli” Vurgusu Yaptı ve Bu İki Kripto Para Birimine Dikkat Çekti!
Analist, “Ralli” Vurgusu Yaptı ve Bu İki Kripto Para Birimine Dikkat Çekti!
Bitcoin’in Sıradaki Rotası Neresi Olacak? Santiment, Kritik Verilere ve Metriklere İşaret Etti!
Bitcoin’in Sıradaki Rotası Neresi Olacak? Santiment, Kritik Verilere ve Metriklere İşaret Etti!
333 Yıllık Finans Devi: Kripto Paralar Konusunda Yanıldılar!
333 Yıllık Finans Devi: Kripto Paralar Konusunda Yanıldılar!
Piyasaya Güncel Bakış: Haftanın Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!
Piyasaya Güncel Bakış: Haftanın Öne Çıkan Kripto Para Birimleri!
İş İşten Geçti! Ünlü Ekonomist Kripto Paralarla İlgili Konuştu!
İş İşten Geçti! Ünlü Ekonomist Kripto Paralarla İlgili Konuştu!
Kripto Yatırımcısı Heyecanlı! En İyisi Olduğunu İspat Etti! BTC ve Altcoinler 2023 Yorum!
Kripto Yatırımcısı Heyecanlı! En İyisi Olduğunu İspat Etti! BTC ve Altcoinler 2023 Yorum!
Heyecanlı Bekleyiş! Analist Kanıt Sundu ve Tarih Verdi: “BTC Tarih Yazacak!”
Heyecanlı Bekleyiş! Analist Kanıt Sundu ve Tarih Verdi: “BTC Tarih Yazacak!”
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
İşte Hedefler! Shiba, Dogecoin, XRP, Avax, Luna Yorum!
Bu Altcoine Dikkat! 1 Doların Altına Düşer Mi?
Alım Fırsatı Mı? Stacks (STX), Mina (MINA), AGIX, Aptos (APT) ve DASH Yorum!
Axie Infinity (AXS) İçin Güzel Haber! Yeni Ortaklık ve Daha Fazlası!
Yüzde 63 Yükseliş Sinyali Geldi! Nisan Ayından Önce Bu 3 Altcoin’e Bakmadan Geçmeyin!
Güncel NFT Haberleri
Yapay Zeka Adımı Geldi! Binance Bicasso Nedir? 10 Soru ve Cevabı!
Teknoloji Devi Amazon “Yanlışlıkla” NFT Planlarını Sızdırdı! İşte Ayrıntılar!
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Merkezsiz Borsa (DEX) Nedir?
Heyecanla Bekleniyordu dYdX Artık Başlatıyor! DeFi Altcoin Uçabilir!
Dev Kripto Projesinde Kurucular Birbirine Girdi! Altcoin İptal Edildi!
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023