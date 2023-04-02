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Kripto paranın önde gelen isim ve firmaları çılgın adımlar atmaktan geri durmuyormuş gibi görünüyor. Bu bağlamda önde gelen bir kripto para firması olan Lunar Crush, aya bir hazine diye de adlandırılabilecek Bitcoin cüzdan anahtarı gönderme niyetini açıkladı. Hazine, tam olarak 62 Bitcoin tutan bir kripto cüzdanının özel anahtarı şeklinde olacak. bu da Bitcoin’in şu anki fiyatı dikkate alındığında kabaca 1,7 milyon dolarlık çılgın bir hareket yaşanacağı anlamına geliyor.

Bitcoin Ay’a Mı Gidiyor?

Gizli kod 2023 sonbaharında SpaceX roketinin fırlatılması sırasında iletilecek ve uzay aracının üzerine yazılacak. Firma, personelinin bile koddan haberdar olmayacağı için cüzdanın güvende kalacağını garanti ediyor. Bununla birlikte, cüzdanın açık olması, herkesin yatırımlarını arttırmak adına cüzdana bir miktar para yatırabileceğini anlamına da geliyor olabilir.

Ay’a başarıyla ulaşan ve anahtarı bulan ilk kişiye Bitcoin’leri ödüllendirmek amacıyla bir tür hazine avı düzenleniyor. LunarCrush bunu yaparak insanları ufuklarını genişletmeye ve daha önce bilinmeyen bilgileri ortaya çıkarmaya teşvik etmeyi umuyor. Bu hedefe ulaşmak için LunarCrush, animasyon stüdyosu Golden Wolf ve Bitcoin geliştirici araçları sağlayıcısı Hiro da dahil olmak üzere diğer şirketlerle işbirliği yaparak girişimi finanse etmek için gelir elde edecek bir NFT koleksiyonu sattı.

Bitcoinleri Kim Alacak?

İlginç bir şekilde, proje, operasyonun herhangi bir yönünde opaklık olmayacağını garanti etmek için gezgine eklenecek özel anahtarı kazıma sürecini tamamen belgelemeyi amaçlıyor. Lunar Outpost’un MAPP Rover’ı Ay’a iniş yaptıktan sonra, Dünya’da oraya gitmek için bir plan hazırlayıp uygulayabilen herkes ödülü talep edebilecek.

LunarCrush’ın Operasyon Direktörü Joe Vezzani’nin şu sözleri aktarıldı: