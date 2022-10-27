Arama motoru devi Google'ın ana şirketi Alphabet, devam eden ayı piyasasını işaret ederek Bitcoin (BTC) ve altcoin'leri suçladı.

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Arama motoru devi Google’ın ana şirketi Alphabet, devam eden ayı piyasasının bir sonucu olarak kripto para reklamlarındaki harcamaların düştüğünü, bunun gelirinin düşmesine neden olduğunu belirtti. Şirketin işaret ettiği gibi, kripto para reklamlarındaki yavaşlama, yıl boyu süren ayı piyasasının getirdiği daralmanın sonuçlarından biri.

Ayı Piyasası Google’ı da Sarstı

25 Ekim’de açıklanan 2022 yılı üçüncü çeyrek mali sonuçları, Google‘ın reklam gelirinin 2021’deki 53.1 milyar dolara kıyasla 54,4 milyar dolar olduğunu gösterirken, bir önceki yılın aynı çeyreğinde 7.20 milyar dolar olan YouTube reklamları gelirinin 7.07 milyar dolara düştüğünü gösterdi. CNBC’nin haberine göre, 2021’de kaydedilen yüzde 41’e kıyasla gelir reklam büyümesi yüzde 6’ya düşerek 2013’ten bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.

Google’ın baş işletme sorumlusu Philip Schindler‘e göre, kripto para reklam harcamalarındaki düşüş şirketin 2022’nin 3’ncü çeyreğindeki gelir performansı kısmen etkiledi:

Üçüncü çeyrekte, aramadaki belirli alanlarda bazı reklamverenlerin harcamalarında bir gerileme gördük. Örneğin finansal hizmetlerde sigorta, kredi, ipotek ve kripto para alt kategorilerinde bir gerileme gördük.

Google’ın kripto para reklamlarındaki durgunluğun gelirindeki düşüşe katkı sağladığını açıklaması, arama motoru devinin gözünde sektörün öneminin arttığını bir kanıtı olabilir. Bilindiği gibi Google, 2018’de kripto paralarla ilgili reklamları yasaklamış, aynı yılın Ağustos ayında uygulamaya başlanan reklam yasağını 2021’in Haziran ayında kaldırmıştı. Öte yandan arama motoru devi, yakın zaman önce bulut hizmetleri için ödemelerde kripto para kabul etmek üzere dev kripto para borsası Coinbase ile işbirliği yaptığını açıkladı.

Düzenleyicilerden Kripto Para Reklamlarına Baskı

Kripto para reklamları sektöründeki kayda değer düşüş ayı piyasasının yanı sıra kripto para reklamları alanını düzenlemek isteyen düzenleyicilerden gelen baskıyla da destekleniyor. İngiltere’den Singapur’a birçok ülkenin düzenleyicisi kripto para reklamlarına karşı adeta isyan bayrağı çekerek sert önlemler almış durumda. Öyle ki bu önlemler logolarını Formula 1 gibi spor etkinliklerinde sergilemek isteyen kripto para şirketlerini bile etkiledi. Fransa ve Singapur’daki son yarışlarda şirketler markalarını yarış pistinde sergileyemediler.

Kripto para influencer’ları da ABD ve Hindistan gibi ülkelerde incelemeye alındı. Hindistan’daki yetkililer, ülkedeki sosyal medya ünlüleri tarafından yapılan kripto para reklamlarını soruşturmakla meşgul. Yaz aylarında yayınlanan bir haberde, Hindistan’da internetteki yanıltıcı kripto para reklamlarının yüzde 90’ından fazlasının arkasında influencer’ların olduğu iddasına yer verilmesi büyük ses getirmişti.