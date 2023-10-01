Gerçek Nakamoto O Değil Dedi! Kripto Para CEO’sunun İtiraflı İstifası

Bitcoin’in kurucusu Nakamoto hayalini gerçekleştirirken kimliğini açıklamak istemedi. Bu durum onun sahtelerini doğurdu. Çeşitli maddi nedenler ve göreceği itibardan olayı birçok ismin asıl Nakamoto benim diye ortaya çıktığını gördük. Ancak bunların hiçbiri iddialarını ispatlayamadı.

Gerçek Nakamoto Kim?

Kim olduğunu bilmek şimdilik mümkün değil ancak artık Craig Wright olmadığını söyleyen biri daha var. nChain Group CEO’su Christen Ager-Hanssen şirket yatırımcıların/hissedarlarının dolandırılmaya çalışıldığını iddia ederek görevi bıraktı.

Ager-Hanssen sosyal medya hesabındaki paylaşımında nChain’in beyni olan Craig Wright’ın artık Satoshi Nakamoto’nun kendisi olduğuna inanmadığını söyledi. Devamında Wright’ın Satoshi olduğuna dair uzun süredir devam eden iddialarıyla çelişen raporlar sunacağını açıkladı. Wright’ın tarama geçmişini de içeren kanıtlara dair bir ekran görüntüsü de yayınladı.

Ager-Hanssen ayrıca nChain yönetim kuruluna diğer beş kişiyle birlikte bir ihbar raporu sunduğunu ve bunun ardından hep beraber görevlerinden uzaklaştırıldıklarını söyledi. Ager-Hanssen’in “gölge yönetici/diktatör” olarak nitelendirdiği milyarder Calvin Ayre için bir raporun yakında yayınlandığını görebiliriz.

Sahte Satoshi Nakamoto

Craig Wright mahkemelerde bu konudan dolayı çok fazla zaman geçirdi. Şimdi eski CEO’sunun onu yalanlayacak ek kanıtlar sunacak olması sahte Nakamoto’yu endişelendirmeli. Tüm bu yukarıdaki iddiaların yakında yetkiler tarafından bir soruşturmaya dönüştürüldüğünü görebiliriz. Özellikle tartışmanın alevlenmesi halinde bu süreç hızlanabilir.

Diğer taraftan nChain yönetim kurulu son iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bu açıklamada “…işletmenin son dönemdeki yönetimine ilişkin endişelerin, yönetim kurulunu ayrıntılı ve bağımsız bir soruşturma başlatmaya yönelttiği” söyleniyor. Görevden alınma hususuyla ilgili de Ager-Hanssen’in uygunsuz davranışları gerekçe gösteriliyor.

Sosyal medyadaki tartışma daha ne kadar sürecek bilinmez ancak yatırımcıları dolandırmak için hazırlanan komployla ilgili yeni detaylar görmemiz muhtemel.

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 27.000 dolarda alıcı buluyor. Kral kripto para birimi son birkaç yükselişindeki hızlı düşüşlerden birini henüz tekrarlamadı. Bu da Ekim ayı için yatırımcılara az da olsa umut veriyor.