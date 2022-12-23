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Yakından takip edilen kripto para analisti ve Bitcoin (BTC) balinası Kaleo, yaklaşan Noel tatilinin bir BTC rallisininin tetikleyicisi olacağı ve fiyatın önemli ölçüde yükseleceği tahmininde bulundu.

“Bitcoin, Noel Rallisi İçin Hazır”

Anonim kripto para analisti Kaleo, 550 binden fazla Twitter takipçisine piyasa değeri ile en büyük kripto para Bitcoin’in bir Noel rallisi için hazır olduğunu çünkü hash rate’in güçlü kaldığı için kimsenin bunu beklemediğini söyledi. Piyasa katılımcılarının büyük çoğunluğunun bir çöküş öngördüğüne dikkat çeken Kaleo, ihtimallerin tam tersinin gerçekleşeceğini söylediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Tüm zaman grafikleri Bitcoin’in daha düşük bir aralığa tam bir çöküş için hazır olduğunu gösteriyor. Grafiklerin çoğunluğu bir konuda hemfikir olduğunda, genellikle tam tersi olur.

Kripto para analisti BTC‘nin öncelikle 17 bin 500 dolara kadar yükseleceğini, ardından yükselişin hız kazanarak 18 bin 500 dolara doğru devam edeceğin öngörüsünde bulundu.

Kaleo, Bitcoin’in yakından takip edilen bir gösterge olan hash rate’inin güç gösterdiğine dikkat çekti. Kripto para borsası FTX‘in çöküşünden bu yana Bitcoin’in 20 bin doların altında el değiştirmesine rağmen hash rate’inin yüksek kaldığını söyledi:

En etkileyici grafiklerden biri Bitcoin’in hash rate grafiği. BTC’nin 20 bin doların altında işlem gördüğü bir ayı aşkın sürenin ardından, Bitcoin madencileri için henüz gerçek bir kapitülasyon söz konusu değil.

Hash rate, bir Bitcoin madencisinin bir işlemi tamamlama hızı olarak Bitcoin ağının işlem gücünü ölçmek için kullanılmaktadır. Daha yüksek hash rate daha güçlü bir apa ve daha yüksek güvenliğe işaret eder. Hash rate’in bu kadar güçlü bir seviyede ne kadar kalabileceğini sorgulayan Kaleo, “Aşağıdaki gösterge BTC fiyatı ile madenci üretim maliyetinin genel bir resmini çiziyor. Açıkçası, burada pek çok değişken var ve bazı madencilerin ortalama maliyetleri önemli ölçüde daha düşük olabilir, ancak birinin kapitüle olduğunu görmeden önce ne kadar zaman geçeceği merak konusu.” ifadelerini kullandı.

Bitcoin’de Son Durum

En büyük kripto para Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,21 yükselişle 16 bin 851 dolardan işlem görüyor. BTC’nin bir süredir 16 bin 400 dolar ila 17 bin dolar aralığında hareket ediyor.

Piyasa üzerindeki hakimiyet oranı yüzde 39,9 seviyesinde olan Bitcoin‘in toplam piyasa değeri ise 324.2 milyar dolarda.