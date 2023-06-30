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2022’nin Kasım ayındaki çöküşüyle piyasa genelinde domino etkisi oluşturan, birçok kripto şirketinin de iflasına neden olan ve Bitcoin’i (BTC) 16 bin doların altına iten FTX borsasının ayağa kaldırılarak yeniden faaliyete geçmesine dönük çalışmalar devam ederken çarpıcı rakamların yer aldığı 21 PDF’lik bir rapor dizisi yayımlandı.

FTX’in Müşterilerine 8.85 Milyar Dolar Borcu Var

İflas sürecindeki FTX‘in yeni CEO’su olarak borsanın dümeninin başına geçen John Ray’in liderliğindeki yönetim, kripto para borsasının yeniden faaliyete geçmesi için yapılan çalışmaları da kapsayan genel çalışmalar kapsamında kısa süre önce 21 PDF’den oluşan müşteri alacalarına ilişkin kapsamlı bir rapor dizisi yayımladı. Yayımlanan 21 PDF’i bir bütün olarak ele alarak analiz eden ve analiz sonuçlarını kişisel Twitter hesabında paylaşan Rana Mallah adlı bir kullanıcı, raporlardaki çarpıcı rakamlara dikkat çekti.

Mallah’ın raporlar üzerinde yaptığı kapsamlı analiz, FTX’in müşterilerine toplamda 8.85 milyar dolar borcu olduğunu gösteriyor. Bu borcun yaklaşık 700 milyon dolarlık kısmı FTX Token (FTT), Solana (SOL) ve Serum (SRM) cinsinden. Raporda alacaklı olarak gösterilen 1.5 milyon hesaptan 278 bini büyük çaplı hesaplar diğer bir deyişle alacaklılar olduğu belirtiliyor.

FTX’in müşterilerine toplamda 8.85 milyar dolar olan borcunun büyük bir kısmı (5.37 milyar dolar) ABD dolarına endeksli stablecoin’ler cinsinden ve ağırlıklı olarak Euro, İngiliz sterlini gibi fiat para cinsinden. Müşterilere olan toplam borçtan kalan 3.48 milyar dolarlık kısmın 2.15 milyar doları ise BTC ve ETH cinsinden.

717 milyon dolarlık kısım FTT, SRM ve SOL cinsinden. Geriye kalan borç tutarı ise 50 diğer coin/token’ler (AVAX, FTM, AAVE, 1Inch gibi) arasında paylaştırılmış.

FTT Token’deki Yükseliş Devam Ediyor

28 Haziran’da FTX’in yeniden faaliyete geçeceği haberleri kripto para borsasının hizmet token’i olan FTX Token’in yükselmesine neden oldu. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre bir süredir yukarı yönde sert hareketler yapan FTT, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 22,61 yükselişle 2,10 dolardan işlem görüyor. FTX Token, günün ilk saatlerine 2,4171 dolara kadar çıktı.