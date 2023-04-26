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Fiyattaki Son Düşüşü Bilen Analist Yine Kanıt Sundu: Bitcoin Oraya Gidiyor!

08:37
26 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçen hafta boyunca güçlü bir satış baskısıyla karşı karşıya kalan Bitcoin (BTC) fiyatı bir kez daha toparlanma belirtilileri gösteriyor. BTC, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 3,8 yükselişle 28 bin 415 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin Neden Yükseliyor?

Bitcoin’deki son toparlanma, bir başka büyük ABD bankasının çökeceği haberinin endişelere yol açtığı bir zamanda geldi. Son gelişmelere göre First Republic Bank büyük sermaye çıkışlarıyla karşı karşıya ve şu anda “stratejik seçeneklerinin” bir parçası olarak 50 milyar ila 100 milyar dolar arasında borç enstrümanını boşaltmak için çalışıyor.

İlk olarak Mart ayında ABD’de patlak veren bankacılık krizi son kez ortaya çıktığında, Bitcoin kısa süre sonra güçlü bir ralli başlatarak güçlü bir esneklik gösterdiği görülmüştü. Şimdi, First Republic Bank’taki kriz haberinin ardından BTC fiyatında yaşanan son yükseliş, en büyük kripto paranın bir kez daha yatırımcılar için bir güvenli liman görevi gördüğüne işaret ediyor.

Ayrıca, S&P 500’ün 25 Nisan’daki işlem seansını düşüşle kapatmasının ardından Bitcoin ve diğer altcoin‘lerdeki yükseliş büyük sürpriz oldu.

Bitcoin Fiyatı 42 Bin Dolara Dolara Yükselebilir

Zincir üstü veri sağlayıcısı Santiment, Bitcoin’in sosyal baskınlığının piyasadaki diğer altcoin’lere kıyasla nispeten yüksek kaldığını bildirdi. Santiment, “Genellikle, Bitcoin için yüksek sosyal baskınlık, piyasa coşkusu veya (bu durumda) korku sırasında gerçekleşir. Fiyatlar hızla toparlanabilir.” eklemesini yaptı.

Ünlü kripto para analisti Michael Van de Poppe, Bitcoin‘de yükseliş bekleyen tarafta yer alıyor. Van de Poppe, yaptığı son değerlendirmede “Bitcoin yüksek zaman dilimlerinde kötü görünmüyor. Sağlıklı bir düzeltme ile karşı karşıya ve 25 bin 300 doların üzerinde kaldığı sürece, bu ralliyi 42 bin dolara doğru sürdürmemiz muhtemel.” dedi.

Kripto para analisti ayrıca, Bitcoin 25 bin doları bir dirence çevirene kadar piyasa yapısının hala düşüş trendinde olmadığını da ekledi. Bu nedenle, herhangi bir çöküş benzeri durum henüz beklenmiyor.

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