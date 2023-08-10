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  •   Fiyatı Haftalardır İstikrarlı Bir Şekilde Yükselen Shiba Inu’nun (SHIB) Sırrı Ortaya Çıktı!

Fiyatı Haftalardır İstikrarlı Bir Şekilde Yükselen Shiba Inu’nun (SHIB) Sırrı Ortaya Çıktı!

Özet

  • - Shiba Inu'nun (SHIB) 1 Temmuz'dan beri yüzde 25'i aşan performansıyla Dogecoin'in (DOGE) performansını gölgede bıraktı.
  • - Shiba Inu'nun fiyatındaki bu istikrarlı artış, ağdaki geliştirici aktivitesindeki artışla ilişkilendiriliyor.
  • - Şu anda Shiba Inu'nun geliştiricilerinin Shibarium'un ana ağ lansmanı gibi büyük projeler üzerinde çalışıyor olmaları bu durumu doğruluyor.
  • - Piyasaya etkisi: Nötr
17:00
10 Ağustos 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Kripto veri sağlayıcısı Kaiko, yakın zamanda önce yaptığı Shiba Inu (SHIB) bilgilendirmesinde ağdaki geliştirici aktivitesinde önemli bir büyüme olduğunu belirtti. Kaiko’ya göre altcoin’in fiyatının 1 Temmuz’dan bu yana artıyor oluşunun temelinde ağın geliştirici aktivitesinde artış var.

Shiba Inu’nun Yükselişi

Kaiko, Shıba Inu ağındaki geliştirici aktivitesindeki büyümeye dikkat çekerek, bu büyümenin altcoin‘in fiyatını 1 Temmuz’dan bu yana yüzde 25’in üzerinde artmasına neden olduğunu bildirdi. Veri sağlayıcısı yaptığı değerlendirmede  “SHIB bir şaka değil. Memecoin, ağdaki geliştirici aktivitesi artışının ardından 1 Temmuz’dan bu yana yüzde 25’ten fazla artış gösterdi.” notunu düştü. Kaiko, artışa düştüğü ayrı bir notta ise Shiba Inu’nun Temmuz başından bu yana gösterdiği performansıyla en büyük rakibi Dogecoin‘i (DOGE) geçtiğini ekledi.

Ağustos ayının başından bu yana SHIB’in fiyatındaki güçlü artıştan da anlaşılacağı üzere DOGE’u ardında bırakmaya devam ediyor. Kaiko bu başarının temelinde Shiba Inu’nun geliştirici aktivitesindeki artış olduğuna inanırken güncel haber akışı da bu durumu doğruluyor. Şu anda Shiba Inu, Shibarium‘un ana ağ lansmanı ve Shiba Inu ekosistem ödül token’i Treat olmak üzere büyük gelişmeler için kapsamlı bir hazırlık sürecinde. Shiba Inu’nun metaverse’ü de aktif olarak geliştirilirken geliştirici ekibi, SHIB topluluğunun yıl sonuna kadar bu sanal dünyayı bazı yönleriyle keşfetmeye başlayacaklarını belirtiyorlar.

Dahası Shiba Inu, kısa süre önce Shibarium ve SHIB projelerine entegre edilecek yepyeni bir dijital çağ olan Self-Sovereign Identity’yi (SSI) başlattı. Shiba Inu lideri Shytoshi Kusama, Shibarium ve diğer SHIB girişimleriyle birleştirildiğinde SHIB SSI çözümünün getirdiği sonsuz imkanlara dikkat çekerek durumu daha da heyecanlandırıcı hale getirdi. Kusama, SHIB SSI‘ın güçlü bir ekosistem inşa ediliyor olmasına rağmen aktif olarak geliştirildiğini belirtti.

SHIB’in Fiyat Performansı

Shiba Inu ağının hizmet token’i SHIB, 10 Haziran’da 0,000006 dolarla son dip noktasını görmesinden bu yana istikrarlı bir şekilde yükseliyor. Zincir üzeri veri platformu Santiment, altcoin’in fiyatı yükselirken 10 milyon ile 100 milyar SHIB tutan köpekbalığı ve yunus sınıfı cüzdan adreslerinin birikim modunu açtığını ve iki cüzdan adresi sınıfının da önemli miktarda SHIB birikimi yaptığını bildirdi.

Fiyattaki yükseliş devam ederken SHIB’in fiyatı 0,0000081 dolar bariyerini de aşmayı başardı. Shiba Inu şu anda ana direnç seviyesi olan 0,000010 doların hemen altında, 0,000009878 dolardan işlem görüyor. Eğer bu ana direnç seviyesi de aşılacak olursa 0,000011 dolara doğru bir hamle görülebilir.

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