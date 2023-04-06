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FedNow Neden Tehlikeli? Tek Çare Niye Bitcoin (BTC)?

Bugün nasıl bir tehlikenin eşiğinde olduğumuzun farkında olmasak da yarın geç olabilir.
15:45
6 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 4 Dakika

Alternatifler üretmeye çalışacaklar. Daha iyi, daha hızlı, daha güvenli olduğunu iddia edecekler. Ancak zaman Bitcoin’i haklı çıkaracak. Bugün Bitcoin’den daha iyi şartlarda transfer yapmanıza olanak tanıyan blockchainler var. Ancak hiçbiri Bitcoin’in yerini tutmuyor. Peki onlar bile kripto kralını tahtından indiremiyorken FedNow bunu başarabilir mi?

FedNow Neden Tehlikeli?

Merkez bankalarının CBDC’ler veya ABD FedNow ödeme sistemi gibi alternatifler aracılığıyla insanların finansal işlemleri anlık olarak takip edilebilir hale geliyor. ABD Merkez Bankası FedNow adlı dijital ödeme sistemini Temmuz ayında hayata geçirmeye hazırlanıyor. Richmond Fed Başkanı Tom Barkin tarafından “esnek, uyarlanabilir ve erişilebilir” olarak tanımlanan sistem, daha hızlı, daha düşük maliyetli ödeme ve transferleri diğer tüketici faaliyetlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Bununla birlikte, merkez bankaları küresel olarak Merkez Bankası Dijital Para Birimlerini (CBDC‘ler) takip ettikçe, finansal özgürlük ve mahremiyet için potansiyel sonuçlar hakkında endişeler ortaya çıkmakta. FedNow‘un CBDC’yi devreye sokması, özel mali işlerin hükümet tarafından daha fazla gözetlenmesinin önünü açabilir. Robert Francis Kennedy’ye göre, işlemlerde anonimlik ortadan kalktığında, merkez bankaları işlemlere dolar sınırı getirme ve paranın nerede ve ne zaman harcanabileceğini kısıtlama gücüne sahip olacaktır. Dijital kimlik ve sosyal kredi puanlarıyla bağlantılı bir CBDC daha da tehlikeli olabilir. Bunu Çin’de görüyoruz. Peki tüm dünya böyle bir gözetim çılgınlığına mı koşuyor?

  • Sistem sizin market harcamalarınızı enflasyonu dizginlemek için sınırladığında.
  • Altın veya döviz almak istediğinizde sizi engellediğinde.
  • Yurt dışında harcayabileceğiniz bakiyeye sınır koyduğunda.
  • Tatil harcamanız için alt ve üst limitler belirlediğinde.
  • Verginizi otomatik olarak hesabınızdan düştüğünde.
  • Nerede ne harcama yaptıysanız izlendiğinizde.

Ve daha onlarca şey olduğunda bugün nasıl bir felaketin arifesinde olduğunu anlayacağız. Nakit paranın tamamen ortadan kalktığı ve gözetimin insanları boğduğu bir dünya. Bu gerçekten can sıkıcı.

Tek Çare Bitcoin (BTC)

Robert Francis Kennedy böyle bir sistemin hükümetlerin mal varlıklarını dondurmasını sağlayabileceğini savunuyor. Hatta bazı gerekliliklere uymayanlar için harcamaların onaylı satıcılarla sınırlanması gibi aşırılıkların da olabileceğini söylüyor. Başlangıçta bankalar arası işlemlerle sınırlı olsa da, CBDC’lerin piyasaya sürülmesi endişeleri de beraberinde getirmektedir. Bunlar, hükümetlerin 1933’te altına olduğu gibi Bitcoin gibi merkezi olmayan para birimlerini yasaklama ya da el koyma potansiyeli ile ilgilidir. Hükümetler bankacılık istikrarsızlığı gibi krizlerden faydalanmaya çalışıyor gibi görünüyor. Bu nedenle, CBDC’leri kağıt para birimlerine güvenli alternatifler ve banka işlemlerine karşı bir koruma aracı olarak teşvik ediyorlar.

Bu endişeler ışığında, Bitcoin’in merkezi olmayan yapısı ve sansüre karşı direnci giderek daha önemli hale gelmektedir. Merkezi olmayan bir para birimi olarak Bitcoin, bireyleri güçlendirebilecek ve finansal gizliliklerini koruyabilecek CBDC’lere bir alternatif sunmaktadır.

Bitcoin neden tek çare?

  • Bitcoin, kullanıcıların üçüncü taraflara güvenmeden fonları üzerinde kontrol sahibi olmalarını sağlar. Bu bağımsızlık, bireylerin mali durumlarını hükümetlerin veya finans kurumlarının müdahalesi veya sansürü olmadan yönetmelerini sağlayabilir. Yani size finansal egemenlik hakkı tanır.
  • Merkez bankası dijital para birimleri hükümetlerin bireysel işlemleri takip etmesini ve incelemesini sağlayabilirken, Bitcoin işlemleri anonimdir. Bitcoin geleneksel bankacılık sistemlerinden daha yüksek derecede gizlilik sağlar. Kullanıcıların finansal verilerini yersiz gözetimden korumalarına olanak tanır.
  • Bitcoin, aracılara ihtiyaç duymadan veya döviz kurlarının kısıtlamaları olmadan sorunsuz sınır ötesi işlemlere olanak tanır. Bu özellik uluslararası ticareti, havale transferlerini ve küresel yatırım fırsatlarını kolaylaştırarak daha fazla finansal katılımı ve ekonomik büyümeyi teşvik edebilir.
  • Bitcoin’in 21 milyon BTC’lik sabit arzı ve öngörülebilir ihraç oranı kullanıcıları enflasyonist baskılardan koruyabilir. Buna karşılık, itibari para birimlerinin bir uzantısı olan CBDC’ler, merkez bankalarının para politikalarına tabi olmaya devam edecektir. Bunlar arasında niceliksel genişleme gibi enflasyonist önlemler de bulunmaktadır.
  • Bitcoin’in temel teknolojisinin merkezi olmayan yapısı, ağın güvenliğini ve siber saldırılara ve sistem arızalarına karşı dayanıklılığını sağlar. Bu, saldırılara veya teknik sorunlara karşı daha savunmasız olabilen CBDC’ler gibi merkezi sistemlerle tezat oluşturmaktadır.

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