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Fed Öncesi Kritik Veriler Şimdi Açıklandı! Kripto Paralar Düşer Mi?

Fed öncesi kritik veriler açıklandı ve Powell için işler güçleşiyor. Peki bundan sonra ne olacak? Akşamki kararı bu veriler nasıl etkiler?
18:03
1 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Haftalardır bu akşam yapılacak olan Fed toplantısına dair verileri izliyoruz. Kripto para yatırımcıları buna mecbur. Hisse senedi piyasalarıyla yüksek korelasyon paylaşan kripto piyasası makro ekonomik gelişmelerden fazlasıyla etkileniyor. Ve bugün Fed kararını etkileyebilecek önemli veriler açıklandı. Bu veriler akşam yaşanacakların öncü sinyali olabilir.

ABD Verileri Açıklandı

Bugün 16:15’te ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği verisi açıklandı ve 178.000 beklentisine karşın kritik veri 106.000 geldi. Bu bize ABD’nin istihdam noktasında önemli ölçüde gerilediğini gösteriyor. Ekonomideki soğuma ve işsizlikteki artış Fed’in istediği bir şeydi ancak 50 altı gelen ve resesyona işaret eden PMI verilerinin ortasında Powell artık sıkışıyor gibi görünüyor. Bugüne kadar ipte oynayan Powell başarılı bir iş çıkardı. Enflasyon üç aydır istikrarlı biçimde düşüyor ve artık ayağını gazdan biraz daha çekmesi gerekiyor olabilir.

Önceki toplantılarda hatırlarsanız “aşırı sıkılaşmanın risklerini biliyoruz” tarzında söylemleri oldu. Yani aşırı sıkılaşma ve erken gevşemeden kaçınarak bir orta yol bulacaklar. Buna yumuşak iniş diyoruz. İstihdamın nihai durumunu Cuma günü açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisinde görecek olsak da bu akşam Powell, düşük gelen ADP hakkında da bir şeyler söyleyecektir. 16:15 sonrasında dolar endeksi düşerken Bitcoin fiyatı 21.300 doların üzerine çıktı ve adeta akşamki yüksek volatilitenin ayak sesleri şu saatlerde duyulmaya başlandı.

Kripto Paralar Düşer Mi?

Öncelikle 18:00 ve yakınında gelen PMI verileri ile İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) verisini incelemeliyiz. Bunlar ekonominin güncel durumuna dair bize daha fazla bilgi verecek. Eğer güncel duruma hakim olursak Fed’in atacağı adımları tahmin edebilir ve kriptonun buna potansiyel tepkileri üzerine konuşabiliriz.

  • Üretim PMI (Açıklanan:46,9 Beklenti:46,8)
  • ISM PMI (Açıklanan: 47,4 Beklenti: 48)
  • JOLTS (Açıklanan:11,012M Beklenti: 10,250M)

Üretim PMI verisi beklentinin çok az üzerinde geldi bu dolar için iyi ve kripto paralar için kötüdür. JOLTS ise açık iş ilanı tarafındaki artışa dikkat çekiyor. Bu Fed’in daha fazla sıkılaşma adıma atmasına sebep olabilir. Ağustos ayından bu yana 11M rakamı geçilmemişti. Son açıklanan veri iş imkanı artışına işaret ediyor. Bitcoin bu gelişmenin ardından 23.000 dolar seviyesine düştü. ADP pozitifken JOLTS kripto paralar için negatif geldi.

Sonuç olarak Cuma günü gelecek TDİ verisinin de kripto paraları olumsuz etkileme riski bulunuyor. Ayrıca istihdam gücündeki artış muhtemelen akşam Powell’ın gündeminde olacak ve kripto paralar bu konudaki açıklamalar (ek önlemler tehdidi, potansiyel olarak) sebebiyle negatif fiyatlanabilir.

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