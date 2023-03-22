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FED Faiz Kararını Verdi! Gelecekte Neler Olacak? Twitter Space Yayınımızı Dinleyebilirsiniz

23:37
22 Mart 2023
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: < 1 Dakika

FED bugün faiz kararını açıkladı ve 25 baz puan artış yaptı. Sonrasında FED Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları da oldukça önemliydi. Powell’ın konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda, “Finansal koşullar sıkılaşmış görünüyor ve muhtemelen geleneksel endekslerin söylediğinden daha fazla. Banka kredilerine ilişkin diğer ölçütler bir miktar daha sıkılaşma gösteriyor.” sözünün ise dikkat çektiğini ifade edebiliriz.

Bitcoin fiyatı akşam saatlerinde beklentileri fiyatladıktan sonra bir geri çekilme yaşadı. Çünkü yapılan açıklamalar beklendiği kadar iyimser değildi. Buna ek olarak bir son dakika gelişmesi olarak Tron kurucusu Justin Sun’a SEC tarafından dava açıldığını öğrendik.

Tüm bu gelişmeleri “FED, Powell ve Bitcoin” özel yayınımızda What Happened¿‘da konuştuk.

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