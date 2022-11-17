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2021 yılına kadar kripto para yatırımcılarının tek odaklandığı şey Bitcoin’in fiyatı ve Çin’in bilmem kaçıncı yasak açıklamasıydı. 2021 yılı itibariyle ve özellikle 2022 sonrasında artık tüm kripto para yatırımcıları temel seviyede makroekonomik gelişmeleri izler hale geldi. Bundan birkaç yıl önce ABD ilk işsizlik başvuruları ve aylık ÜFE verisi yine açıklanıyordu ancak yatırımcıların bu pek umurunda olmuyordu.

Kripto Paralar Neden Düşüyor

Bugün artık Fed’in faiz artışlarından, enflasyon verisine hatta üretici enflasyonuna ve daha da ilerisi işsizlik başvuruları verilerine odaklanan bir piyasamız var. Eğer kripto para paralar uzun bir süre ayı piyasalarında kalacaksa bu bilgilerle kripto topluluğu çok rahat emtia trade yapabilir. Konumuza dönecek olursak, bugün Bitcoin’i ilgilendirmemesi gereken ancak ana akıma girdiği için ilgilendiren başka bir ABD verisi daha açıklandı. ABD işsizlik başvurularının 228.000 seviyesinde gelmesi bekleniyordu ancak 222.000 yani geçen ayki 225.000’in altında geldi. Fed, iş gücünde daha fazla azalma, ekonomi de soğuma bekliyor. Son gelen işsizlik verisi geçtiğimiz ayın altındaydı ve bu durum Powell ve ekibinin hoşuna gitmeyecek. Doğal olarak Bitcoin olası bir 75bp faiz artışı (Aralık) ihtimalinin tedirginliğiyle düşüyor.

Kripto paraların RSI seviyeleri artık aşırı satış diplerine gelse de onlarda da düşüş gözlemlendi. Yatırımcılar aralık ayında yapılacak Fed toplantısını en önemli 3 gündem maddesi arasında tutmaya devam ediyor. Ancak birinci sırada halen FTX ve onun sebep olduğu/olacağı iflaslar var.

Aralık Ayı Fed Toplantısı

Fed üyeleri geçtiğimiz toplantıda gelen ufak ılımlı açıklamaları destekler mahiyette günlerdir güvercin tavırlar takınıyor. Normal şartlarda 50bp faiz artışı şahin bir duruştur ancak bu anormal piyasa koşulları bize aralık ayındaki 50bp artışı güvercin bir tavır olarak sunuyor. Birçok Fed üyesi son günlerde erken gevşemenin zararlarından bahsederken artık faiz artış hızının yavaşlaması gerektiği konusunda hemfikirdi. Yani Fed artık 75bp altında artışlarla yoluna devam edecek.

Aralık ayında da 50bp veya altında bir artış gelmesi bekleniyor. Enflasyon ve ÜFE verisindeki pozitiflik onların bu kararını destekleyecektir. Ancak düşük işsizlik başvurusu şahine yakın açıklamaları zorunlu kılabilir. Yatırımcıların daha fazla düşüş görmesi olası, Fed üyelerinin son işsizlik verisiyle yapacakları açıklamalar DXY tarafından fiyatlanacaktır. Bu durum Bitcoin ve kripto paraların daha da düşmesine neden olur. En kötü olan ise şu, henüz FTX’in iflasının dolaylı etkilerini tam olarak hissetmedi. Mayıs ayındaki LUNA iflasından sonra yaşadığımız Haziran çöküşünü unutmamalıyız.