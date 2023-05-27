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Derin bir sessizliğe gömülen altcoin piyasası için ünlü kripto para analisti ve stratejisti Altcoin Sherpa’dan çöküş uyarısı geldi. Yatırımcıların yakından takip ettiği analist, bir katalizörün altcoin piyasasında sert bir çöküşü tetikleyebileceği öngörüsüyle dikkat çeken bir çıkış yaptı.

Altcoin’ler İçin Yüzde 50’ye Varan Oranda Çöküş Uyarısı

Kripto para analisti Altcoin Sherpa, en büyük kripto para Bitcoin’in (BTC) hakimiyet grafiği (BTC.D) üzerinde altcoin yatırımcılarını uyardı. Kripto para piyasasının toplam değerinin ne kadarının Bitcoin’in kontrolünde olduğunu gösteren BTC.D grafiği, altcoin’lerin fiyatı üzerinde önemli bir yere sahiptir. BTC.D grafiğinde düşüş olması, altcoin’lerin BTC’den daha hızlı değer kazandığını gösterir. Yükselen bir BTC.D grafiği ise en büyük kripto paranın altcoin’lerden daha hızlı yükseldiğini ya da altcoin’lerin Bitcoin’den daha fazla değer kaybettiğini ortaya koyar.

Analiste göre, BTC.D yüzde 48,20 direncini geçememesi senaryosunda Bitcoin‘in piyasa üzerindeki hakimiyeti muhtemelen bu seviyenin altında akümüle olacak ve altcoin piyasasında ralliler yaşanacak. Altcoin Sherpa, olumsuz senaryoda ise Bitcoin’in 25 bin dolara düşmesinin düşmesinin bir sonucu olarak BTC.D’nin bu direnci kırmasını ve altcoin’leri ezmesini bekliyor:

Bitcoin’in piyasa üzerindeki hakimiyeti düşecek olursa bir altcoin koşusu görürüz. Bu durum, BTC’nin sakince hareket etmesine ve sağlıklı olmasına neden olacak. Ancak fiyat grafiğinde 25 bin dolar seviyesi test edilmemeli. Eğer 25 bin dolar gelecek olursa altcoin’ler mevcut seviyelerinden yüzde 20-50 oranında düşerek kan banyosunda geçebilir.

Sherpa ayrıca, BTC‘nin yüksek zaman dilimi (HTF) grafiğinde 26 bin 525 dolar desteğin altına inmesi halinde 25 bin dolar seviyesini yeniden test edeceğini öngörüsü ile altcoin’lerde beklediği çöküşün yaşanacağının altını çizerek şunları söyledi:

Bakalım Bitcoin verdiği tavsiyeye ve haftalar önce yaptığı analize uygun hareket edecek mi. Burada güçlü bir geri kazanım görmeye başlamadığımız sürece, sıradaki hedefin 25 bin dolar olduğunu düşünüyorum.

Bitcoin’de 25 Bin Dolar İçin “Güçlü Destek” Yorumu

Altcoin Sherpa, birkaç önemli teknik göstergenin Bitcoin için 25 bin dolar seviyesinde birleştiğini, şu an için bu seviyenin güçlü bir destek noktası olduğunu belirterek “25 bin dolar Bitcoin için çok fazla yığılmaya sahip. 200 haftalık EMA (Üstel Hareketli Ortalama), 200 günlük EMA Yüzde 0,382 Fib (Fibonacci geri çekilme seviyesi), yüksek aralık ve S/R (destek/direnç) seviyesi gibi birçok önemli şey burada yığılmış durumda. Bununla birlikte, bu tür şeyler gittiğinde, genellikle beklediğimizden daha düşük olur. Fiyat bu seviyenin altına düşecek olursa 23 bin dolar gibi bir seviyeyi görmemiz şaşırtıcı olmaz.” ifadelerini kullandı.