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  •   Ethereum, Ripple ve Dogecoin’de Son Durum! Altcoinlerin Detaylı Fiyat Analizi!

Ethereum, Ripple ve Dogecoin’de Son Durum! Altcoinlerin Detaylı Fiyat Analizi!

Ethereum (ETH), Ripple (XRP) ve Dogecoin'de (DOGE) kritik destek ve direnç bölgeleri neler? İşte altcoinlerin detaylı fiyat analizi!
22:15
22 Mart 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 3 Dakika

Federal Rezerv’in faiz kararını açıklamasının ardından kripto para piyasalarının önde gelen altcoinlerinden olan Ethereum (ETH), Dogecoin (DOGE) ve Ripple’da (XRP) beklentiler hangi yönde?

Ethereum (ETH)

Ethereum’un 1.717 dolardan sıçraması, boğaların küçük düşüşleri satın aldığını ve satın almak için daha derin bir düzeltme beklemediğini gösteriyor olabilir. Ancak alıcıların 1.842 dolardaki engeli aşamamaları, ayıların belirtilen seviyeyi var gücüyle koruduğunun bir işareti olduğu belirtiliyor. Alıcılar kripto para biriminin fiyatını 1.842 doların üzerine çıkarırsa, ETH/USDT paritesi 2.000 dolara sıçrayabileceğini öne sürdü. Daha sonra ETH, 2.200 dolara yükselme girişiminde bulunabilir. Aksine akıllı sözleşme platformunun fiyatı düşerse ve 20 günlük EMA’nın altına gerilerse, bu yükseliş görünümü yakın vadede geçersiz olabilir. Parite daha sonra 1.600 dolara kadar düşebilir.

Dogecoin ( DOGE )

Dogecoin son birkaç gündür 0,07 dolar ile 200 günlük SMA (0,08 dolar) arasında işlem görüyor. Bu durum boğalar ve ayılar arasında bir sonraki yön hareketi hakkında kararsızlığa işaret edebilir. Düz hareketli ortalamalar ve orta noktaya yakın RSI, hedefe bağlı hareketin bir süre daha devam edebileceğini gösterebilir. Meme token’da ilk yükseliş işareti, 200 günlük SMA’nın üzerinde bir kırılma ve kapanış olabilir. Bu durum 0,09 dolara ve daha sonra 0,10 dolara olası bir yükseliş için kapıları açabilir. Ayılar üstünlük kazanmak istiyorsa, fiyatı 0,07 dolarlık desteğin altına indirmeleri gerekebilir. DOGE/USDT paritesi daha sonra 0,06 dolara ve ardından 0,05 dolardaki kritik desteğe düşebilir.

Ripple (XRP)

XRP 21 Mart’ta 200 günlük SMA’nın ve 0,43 dolarlık sert genel direncin üzerine fırlayarak bir satın alma coşkusuna işaret etti. Keskin ralliden sonra, yatırımcılar 0,50 dolar civarında kar elde ediyor gibi görünüyor. Bu durum 0,43 dolarlık kırılma seviyesine geri çekilmeyle sonuçlandı. Boğalar bu seviyeyi desteğe çevirirse, XRP/USDT paritesi tekrar 0,50 doların üzerine çıkmayı deneyebilir. Belirtilen varsayım gerçekleşirse, parite 0,56 dolara yükselebilir. 0,56 seviyesinin üzerinde bir kırılma ve kapanış, olasu yeni bir yükseliş trendinin başladığını gösterebilir. Tersine, fiyat düşmeye devam ederse ve 0,43 dolarlık desteğinin altına gerilerse, bu durum yatırımcıların çıkış eğiliminde olduğunu gösterebilir.

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