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Bitcoin (BTC) başlatıldığından bu yana dünya birçok şey gördü. Özellikle son 4-5 yılda çok büyük olaylar yaşadık. Küresel pandemiden, üçüncü dünya savaşı riskine ve hatta küresel enflasyondan bankacılık krizine kadar uzaylıların dünyayı ziyareti hariç her türlü büyük olayı yaşadık. İşler gittikçe daha da içinden çıkılmaz bir hal alıyor.

İngiltere Faiz Artırdı

Bankalar iflas ederken AMB, BoE, Fed hepsi peş peşe faiz artışlarına gidiyor. Kripto para piyasaları zayıflayan likiditenin bedelini geçtiğimiz yıl fazlasıyla ödedi. Anlaşılan önümüzdeki birkaç ay da bu bedel ödenmeye devam edecek. Bazı piyasa gözlemcilerini şaşırtan bir hamleyle İngiltere Merkez Bankası (BoE) kısa süre önce gösterge faiz oranını 2008’den bu yana en yüksek seviye olan %4,25’e yükseltti. Finans dünyası bu haberi sindirirken, birçok kişi bu kararın Bitcoin ve daha geniş kripto piyasası için ne anlama gelebileceğini merak ediyor.

Faiz oranları, enflasyonun yönetilmesinde ve ekonomik büyümenin desteklenmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. BoE gibi merkez bankaları, kendi ekonomilerini istikrara kavuşturmak için bu oranları ayarlar. Bu son faiz artırımı, artan enflasyonist baskılar ve aşırı ısınan ekonomiyi soğutma çabaları bağlamında gerçekleşti. Diğer merkez bankalarının da benzer adımlar atması, dünya genelinde para politikalarının sıkılaştırılması yönündeki eğilimi yansıtıyor. Faiz oranları ile varlık fiyatları arasındaki bağlantı iyi bilinmektedir. Genel olarak, daha yüksek faiz oranları, yatırımcıların daha güvenli, gelir getiren yatırımlar aramaları nedeniyle daha riskli varlıkların cazibesini azaltabilir.

Kripto Paralar Nasıl Etkilenecek?

Kısa vadede, kripto piyasası faiz artışının bir sonucu olarak talepte yaşanan düşüşle önümüzdeki saatlerde düşebilir. Geçmişte 2008 krizini yaşamış bir Bitcoin’inimiz yok o yüzden 2008’in tekrarı olan son finansal ortamı BTC ve diğerleri yaşayarak tecrübe ediyor. Merkez bankaları bankacılık krizinin geri adım atmayı gerektirecek kadar büyük bir sorun olduğunu düşünmüyor. Diğer taraftan iflas eden bankaların üst düzey yöneticileri sosyal medyadaki tartışmaların iflaslarını tetiklediğini iddia ediyor.

Bitcoin’in faiz artışlarına karşı kırılganlığını ya da direncini etkileyen önemli faktör kurumsal talep son 9 haftadır azalıyor. 2023 yılındaki girişler negatife döndü. Son bankacılık krizi erken bir sevinç getirir mi? Getirmedi ve muhtemelen getirmeyecek. Yatırımcıların rezerv para birimlerini yöneten merkez bankaları tarafından atılan organize adımları dikkate alarak olası düşüşlere karşı hazırlıklı olması iyi olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.