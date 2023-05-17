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Piyasa değeri ile dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin (BTC), 30 bin dolar seviyesini geçemesinin ardından satış baskısının altına girdi. Veriler, Bitcoin balinalarının fiyattaki düşüşü bir satın alım fırsatı olarak değerlendirdiklerini ortaya koyuyor.

Bitcoin Balinaları Son 5 Haftada 84.897 BTC Biriktirdi

Kripto veri platformu Santiment, balina seviyesi anahtar Bitcoin cüzdanı adreslerinin son beş haftadır sabit oranda BTC biriktirdiklerini bildirdi. Kripto veri platformu tarafından sağlanan zincir üzeri verilere göre, bin ila 10 bin BTC tutan ve balina olarak tanımlanan Bitcoin cüzdan adresleri son birkaç hafta içinde yaklaşık 85 bin BTC biriktirdi.

Santiment, balina seviyesi cüzdan adreslerinin BTC birikimine ilişkin yaptığı değerlendirmede “Büyük balina cüzdanı adresleri son 5 hafta içinde istikrarlı bir birikim sürecine girerek fiyat durağanken toplam 84 bin 897 BTC biriktirdi. Ocak ayındaki bir önceki birikim döngüsünde fiyat yüzde 34,4 yükselmişti.” notunu düştü.

Öte yandan, Bitcoin fiyatını yükseltmek için bir katalizör görevi görebilecek çok sayıda BTC’nin kripto para borsalarından çıktığı görülüyor. Ünlü kripto para analisti Ali Martinez, son 24 saat içinde 20 binden fazla BTC’nin kripto para borsalarından taşındığını açıkladı.

Bitcoin İçin Sırada Ne Var?

Yatırımcılar için en büyük endişe, BTC fiyatının bundan sonra ne olacağı, fiyatın nereye gideceği konusu. Yakından takip edilen kripto para analisti Michael van de Poppe, kısa vadede Bitcoin’in yukarı yönde 200 MA ya da EMA’yı, yani 27 bin 600 doları geçmesi gerektiğini, bunun ardından BTC fiyatının 38 bin dolar ila 42 bin dolar aralığında bir noktada yükselebileceğine inanıyor.

Güncel görünümde BTC‘nin henüz 27 bin 600 dolar seviyesini geçemediği ve satış baskısı altında kalmaya devam ettiği görülürken, van de Poppe takip edilmesi gereken destek seviyeleri olarak şunları sıraladı: