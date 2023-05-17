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  •   En Son Görüldüğünde Fiyat Yüzde 35 Yükselmişti! Bitcoin Balinaları Yine Aynı Şeyi Yapıyor!

En Son Görüldüğünde Fiyat Yüzde 35 Yükselmişti! Bitcoin Balinaları Yine Aynı Şeyi Yapıyor!

Özet

  • 30 bin doları geçemeyen Bitcoin satış baskısının altında kalmaya devam ederken balinalar alım yapıyor.
  • Santiment, Bitcoin balinalarının son 5 haftada 84 bin 897 BTC aldıklarını bildirdi.
  • Veriler, Bitcoin balinalarının fiyattaki düşüşü satın alım fırsatı olarak gördüklerini gösteriyor.
13:33
17 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasa değeri ile dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin (BTC), 30 bin dolar seviyesini geçemesinin ardından satış baskısının altına girdi. Veriler, Bitcoin balinalarının fiyattaki düşüşü bir satın alım fırsatı olarak değerlendirdiklerini ortaya koyuyor.

Bitcoin Balinaları Son 5 Haftada 84.897 BTC Biriktirdi

Kripto veri platformu Santiment, balina seviyesi anahtar Bitcoin cüzdanı adreslerinin son beş haftadır sabit oranda BTC biriktirdiklerini bildirdi. Kripto veri platformu tarafından sağlanan zincir üzeri verilere göre, bin ila 10 bin BTC tutan ve balina olarak tanımlanan Bitcoin cüzdan adresleri son birkaç hafta içinde yaklaşık 85 bin BTC biriktirdi.

Santiment, balina seviyesi cüzdan adreslerinin BTC birikimine ilişkin yaptığı değerlendirmede “Büyük balina cüzdanı adresleri son 5 hafta içinde istikrarlı bir birikim sürecine girerek fiyat durağanken toplam 84 bin 897 BTC biriktirdi. Ocak ayındaki bir önceki birikim döngüsünde fiyat yüzde 34,4 yükselmişti.” notunu düştü.

Öte yandan, Bitcoin fiyatını yükseltmek için bir katalizör görevi görebilecek çok sayıda BTC’nin kripto para borsalarından çıktığı görülüyor. Ünlü kripto para analisti Ali Martinez, son 24 saat içinde 20 binden fazla BTC’nin kripto para borsalarından taşındığını açıkladı.

Bitcoin İçin Sırada Ne Var?

Yatırımcılar için en büyük endişe, BTC fiyatının bundan sonra ne olacağı, fiyatın nereye gideceği konusu. Yakından takip edilen kripto para analisti Michael van de Poppe, kısa vadede Bitcoin’in yukarı yönde 200 MA ya da EMA’yı, yani 27 bin 600 doları geçmesi gerektiğini, bunun ardından BTC fiyatının 38 bin dolar ila 42 bin dolar aralığında bir noktada yükselebileceğine inanıyor.

Güncel görünümde BTC‘nin henüz 27 bin 600 dolar seviyesini geçemediği ve satış baskısı altında kalmaya devam ettiği görülürken, van de Poppe takip edilmesi gereken destek seviyeleri olarak şunları sıraladı:

Fiyatın 26 bin 800 dolar ila 27 bin dolar arasındaki bir seviyenin üzerinde tutunması gereken bir bölge var. Fiyat bu bölgenin altına düşecek olursa potansiyel bir yükseliş sapması için muhtemelen 26 bin dolar ve altına doğru kademeli olarak düşüş olacak. O yüzden buralarda tutunması iyi olur ki o zaman 27 bin 500 doları kırması beklenebilir.

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