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En Son Görüldüğünde Fiyat Fırlamıştı! Kritik Önemdeki Bitcoin Sinyali Yeniden Yandı!

Özet

  • Bitcoin'de (BTC) oldukça önemli bir zincir üzeri veri ciddi bir boğa sinyali verdi.
  • Bitcoin'in STH-SOPR'si yeniden 1'in üzerine çıktı.
  • En son Ocak ayında STH-SOPR 1'in üzerine çıkmış, BTC fiyatı sert şekilde yükselmişti.
14:36
29 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin‘deki (BTC) kısa vadeli görünüm, on-chain (zincir üzeri) verilerinin kısa vadeli yatırımcıların BTC’lerini karla taşımaya başladığı göstermesiyle oldukça yapıcı bir görüntü sunuyor. Peki bu ne anlama gelir, gelin daha yakından bakalım.

STH-SOPR Değeri Yeniden 1’in Üzerine Çıktı

Kripto veri şirketi Glassnode, Bitcoin’deki kısa vadeli yatırımcıların (STH) harcanan çıktı kar oranının (SOPR) yedi günlük hareketli ortalamasının kısa süre önce tekrar 1 seviyesinin üzerine çıktığını bildirdi. Konunun ele alındığı Blockware Solutions analistlerinin yayımladığı haftalık bültende, “BTC’lerin zararla hareket ettiği kısa bir sürenin ardından STH-SOPR değeri yeniden 1’in üzerine çıktı. Bu, kısa vadeli yatırımcılarının kapitülasyonunu gösterdiği için kısa vadede yükselişe işaret ediyor.” notu düşüldü.

Kısa vadeli yatırımcıların SOPR değerinin 1’in üzerinde olması, piyasadaki ortalama kısa vadeli yatırımcıların BTC’lerini karla sattığı anlamına gelir. 1’in altındaki bir değer kapitülasyon işareti olarak kabul edilirken, 1’in değeri ortalama kısa vadeli yatırımcıların ne zararda ne karda, başa baş durumda olduğunu yansıtır.

SOPR, harcanan çıktının (UTXO) gerçekleşen ABD doları değerinin zincir üzerinde hareket etmiş tüm BTC’lerin gerçekleşen kar derecesini yansıtmak üzere çıktı yaratımındaki değere bölünmesiyle hesaplanır. Kısa vadeli yatırımcıların SOPR’sinde BTC’lerini 155 günden daha kısa bir süredir elinde tutan tüm cüzdanlara odaklanılır.

STH SOPR, boğa piyasaları sırasında tarihsel olarak hep 1’in üzerinde kalmıştır çünkü ralliler kısa vadeli yatırımcıların (çoğunlukla yeni yatırımcılar) varlıklarını satın alma maliyetinden daha yüksek bir fiyattan likide etmesine imkan tanır. Ayrıca 1 civarındaki alan, boğa koşuları için bir destek olarak hareket etme eğilimi gösterir, çünkü devam eden fiyat rallileri bekleyen yatırımcıların maliyet temellerinde karlı satın alım fırsatı olarak görürler. Öte yandan 1 seviyesi düşüş trendleri sırasında da direnç görevi görmektedir.

Bitcoin’in STH SOPR’si Ocak Ayında 1’in Üzerine Çıkmıştı

Bitcoin‘in STH SOPR’si en son Ocak ayında 1’in üzerine çıkarak düşüş trendinin yükseliş trendine döndüğünün ilk ve öncü sinyalini verdi. O zamandan beri desteği iki kez test etti. Nitekim en büyük kripto para, yılın ilk gününden bu yana değerini yüzde 68’in üzerinde artırmış durumda.

Tüm bunlarla birlikte uzun vade BTC yatırımcıları da bir ay önce kara geçtiler ve yaklaşan büyük yükseliş döneminin sinyalini vermiş oldular.

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