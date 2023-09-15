Piyasa değerine göre en büyük altcoin için on-chain metrikler önemli sinyaller gönderiyor ve BTC 26.500 dolarda. Kral kripto para biriminin güncel durumu altcoinler için kayıpları sınırlandırdı. Diğer taraftan gerçek bir yükseliş döneminin başlayabilmesi için yatırımcıların yükseliş hissiyatında iyileşme görmemiz gerekiyor.

Ethereum Güncel Veriler

Santiment tarafından yayınlanan son rapor Ethereum ağındaki benzersiz cüzdan sayısındaki son artışa dikkat çekiyor. Bu veri fiyat yükselişi için beklentiyi destekliyor. Ethereum borsa akış verileri, girişlerin baskın olduğunu yani yatırımcıların satış eğiliminin devam ettiğini söylüyor. Bu durumda ağdaki cüzdan sayısındaki artış yükseliş için güçlü bir sinyal olsa da kısa vadede bunun sonuçlarını göremeyebiliriz.

Borsa girişlerindeki baskınlığa rağmen ETH fiyatı son birkaç günde yaklaşık yüzde 5 oranında artış yaşadı. Balinalar tarafından tutulan arz ise haftalık bazda zirvesine son 24 saatte ulaştı. ETH’nin benzersiz adreslerdeki artışı yükseliş için olmasa da kısa vadede volatilite artışı için bir işaret olabilir.

Balina birikimine rağmen, ETH’nin ağırlıklı hissiyatı mevcut rallinin düşük güvenle desteklendiğini gösterdi. Bazı balinalar hala satış baskısına katkıda bulunuyordu. Bu da ETH’nin daha fazla potansiyel kazanç elde etmesini engelliyor. Arz dağılımı metriğine göre, 10.000 ila 100.000 ETH tutan adresler önemli bir farkla düştü. Aynı durum en az 1 milyon ETH tutan adresler için de geçerli. Balina adreslerinin geri kalanı birikmeye devam ediyor.

ETH Fiyat Tahmini

Ağustos ayı boyunca yaptığımız değerlendirmelerde fiyatın dar bir kanalda işlem gördüğünü ve kırılmaya yaklaştığını yazmıştık. Eylül ayında destek birçok kez ihlal edilse de net kırılmanın 5 gün önce yaşandığını gördük. ETH fiyatı 11 Eylül tarihinde 1.532 dolar ile yerel dibine ulaştı. Bunu V tipi bir toparlanma izledi ve fiyat yazı hazırlandığı sırada kanala geri dönmüştü.

Bundan sonraki süreçte 1.663 dolar üstü kapanışlarla 1.695 dolarda bulunan direnç bölgesinin aşılması hedeflenebilir. Boğalar eğer bunu başarabilirse 1.855 dolara kadar güçlü bir toparlanma şaşırtıcı olmayacaktır.

Negatif enflasyon, ağdaki aktifliğin artışı daha birçok güzel habere rağmen kripto genelindeki olumsuzluk ETH için işleri zorlaştırmaya devam ediyor. Makro cephede haftaya Çarşamba akşamı açıklanacak Fed faiz kararı piyasaları sallayacak gibi görünüyor.