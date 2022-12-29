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En Büyük Müjde! Terra Classic (LUNC) Tarih Verdi! Kemerlerinizi Bağlayın!

Terra Classic (LUNC) topluluğu yeniden diriliş projesi kapsamında çarpıcı adımlar atarken, güncel gelişmeler açıklanan yol haritasının takip edildiğini ortaya koyuyor.
14:25
29 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika
Terra Classic (LUNC) topluluğu yeniden diriliş projesi kapsamında çarpıcı adımlar atarken, güncel gelişmeler açıklanan yol haritasının takip edildiğini ortaya koyuyor.

Merkeziyetsiz Borsa (DEX) Geliyor: Neden Önemli?

Bağımsız Terra Luna Classic geliştirme grubu TerraCVita, LUNC için merkeziyetsiz borsa (DEX) lansman tarihini duyurdu. Açıklamaya göre,  DEX 2023’ün  ilk çeyreğinin başlarında hayata geçecek. Duyuru, TerraCVita grubunun kıdemli bir üyesi olan Rex Harrison’ın merkeziyetsiz bir borsa geliştirme planını doğrulamasından iki ay sonra geldi. Bu durum, LUNC’da topluluğun yol haritasına uyduğu anlamına geliyor. Grup tarafından paylaşılan tweet’te “Kritik duyuru..! Heyecan yaklaşıyor! Dex, 2023’ün ilk çeyreği için hedefleniyor!” ifadelerine yer verildi. TerraCVita Çarşamba günü bir tweet’te, Cosmos’un akıllı sözleşme platformu Cosmwasm’ın 0.16 ve 1.0.0 sürümleriyle uyumlu olduklarından emin olmak için şu anda 100’den fazla akıllı sözleşme kullandılarını belirtti. Beklendiği gibi, kritik açıklama topluluk üyeleri arasında heyecan uyandırdı. LUNC savunucuları aylardır merkeziyetsiz bir LUNC borsası için ısrar ediyorlardı. Ekim ayında topluluk üyeleri, Rex Harrison tarafından sorulan bir soruya yanıt olarak bir DEX‘e duyulan ihtiyacın altını çizdi.

 

Rex, DEX’in gerekliliğini kabul etti ve daha önce bildirildiği gibi, Bloklar Arası İletişim (IBC) kanalları yeniden açıldığında geliştiricilerin bir DEX üzerinde çalışacaklarını ima etti. Geliştiriciler, iki hafta önce IBC kanalını Osmosis ağına yeniden açtı. Özellikle geçen ay, TerraCVita grubu zaten LUNC DEX ve diğer harika projeleri geliştirmekte olduklarını açıkladı. Ayrıca, geçen Cuma günü TerraCVita tarafından yayınlanan ‘White Paper’ bu planları doğruladı. Topluluk üyeleri, DEX’in sayesinde önemi miktarda LUNC yakılabileceğine inanıyor. TerraCVita‘nın yakın tarihli duyurusu, destekçilerin lansmanı için dört aydan daha az bir süre beklemek zorunda kalacakları anlamına geliyor.

Gidilecek Uzun Bir Yol Var!

Bu arada, son 7 günde %6’lık bir kazanç elde etmesine rağmen, LUNC rallisi ivme kaybetti. LUNC, son 24 saatte %10,16 düşüşle an itibariyle 0,0001467 dolardan işlem görüyor. LUNC ayrıca 1 milyar dolarlık piyasa değerinin altına düştükten sonra listede 40. sıraya düştü. LUNC’un mevcut piyasa değeri 875,6 milyon dolar. LUNC’un  arzının azalmasını sağlamak için birçok platformdan gelen katkılarla yakım kampanyası sürdürülüyor.

 

Terra topluluğu hafta sonu 15 milyondan fazla token’ın yakıldığını açıkladı. En son yakımların ardından, toplam yakılan token sayısı  36.227.954.281’e (36.2 milyar) ulaştı. Geçen Cuma, bir Terra doğrulayıcı, varlığın 0,01 dolara ulaşması için yakılması gereken token sayısı hakkında önemli bilgiler paylaştı. LUNC’un bu seviyeye ulaşması için 2 trilyon token’ın yakılması gerekiyor.

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