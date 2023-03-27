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Muzip milyarder Twitter’da yeniden yoğun zaman geçirmeye başladı ve kripto paraları unutmuş gibi de görünmüyor. Binance CEO’suna verdiği cevap ve geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşım önceki açıklamasını unuttuğunu gösteriyor. Peki Elon Musk cephesinde son durum ne?

Elon Musk ve Binance CEO’su

Binance, Elon Musk sosyal medya devi Twitter’ı satın alacağı sırada 500 milyon dolarlık nakit desteği sağlamıştı. Yani Twitter’ın doğal olarak Elon Musk’ın büyük ortakları arasında yer alıyor. Kısa süre önce Elon Musk’ın artık kripto paralar yerine yapay zekayla ilgileneceğim paylaşımını görmüştük. Bu paylaşım başta Dogecoin olmak üzere birçok kripto para yatırımcısının üzdü, doğal olarak fiyatların da düşmesine neden oldu. Ancak bugün Elon Musk ortağı Binance CEO’sunun paylaşımına verdiği yanıtla kripto endüstrisinden pek de uzaklaşmadığını gösterdi. CZ son paylaşımında sınırsız para basımını eleştiriyordu bu bir bakıma Bitcoin’in de en güçlü yönünün vurgulandığı bir mesajdı.

“Enflasyon olmadan trilyonlar basmak matematiksel olarak imkansızdır.”

Bu paylaşıma Elon Musk “doğru” diyerek cevap verdi. Cuma günü de starship fırlatılışını izlemek isteyen bir kullanıcıdan 3 DOGE ödeme isteyen muzip milyarder kriptodan uzaklaşmış gibi görünmüyor.

Elon Musk Uyardı

Fed’in bilançosundaki artış birçok uzmanın parasal genişlemeye geri dönüldüğü şeklinde algılandı. Çarşamba günü faiz kararı gelmeden önceyse Elon Musk faizlerin 50bp düşürülmesi gerektiğini söyledi. Hem faizleri düşürmeyen hem de bilançosunu şişiren Fed mevcut bankacılık krizinin daha da içinden çıkılmaz bir hal almasını sağlıyor. Aradan günler geçmesine rağmen bankalardaki mevduat hareketliliği dengesizliğini koruyor. Hazine Bankanı ise varlıkların üst limitsiz sigortalanıp sigortalanmayacağı konusunda çelişkili açıklamalar yapıyor.

Eğer daha fazla banka iflası görürsek Fed kaçınılmaz şekilde faizleri indirmek zorunda kalacak. Ancak şimdilik yıl sonuna kadar %5,5 seviyesine kadar faiz artışlarının devam edeceği açıklandı. Önümüzdeki yıl ilk çeyreğe kadar Fed faiz indirimi planlamıyor. Ancak yine de Fed, kredi sıkılaşmasının daha fazla faiz artışı ihtiyacını önleyeceği varsayımıyla %5,5 seviyesini gerçek bir zirve olarak ima ediyor.