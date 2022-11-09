SEC'e sunulan dosyalar ünlü milyarder Elon Musk'ın 3.96 milyar dolardan fazla değere sahip 19.5 milyon Tesla hissesi sattığını ortaya koyuyor. Bu durum Tesla'nın kripto paralarını nasıl etkileyebilir? Gelin daha yakından bakalım.

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Kurucusu ve CEO’su Elon Musk, Tesla’nın 19.5 milyon hissesini sattı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndaki (SEC) kayıtlara göre, Musk’ın 3.95 milyar doların üzerindeki hisse satış yaptı. Musk şu ana kadar bu satışın nedenini açıklamadı ancak Tesla’nın hisseleri ayakta kalma mücadelesi veriyor. Tesla’nın hisse fiyatının son 24 saatte yüzde 2,93 oranında düştüğü ve seans sonrası yüzde 0,68 daha değer kaybettiği görülüyor.

Elon Musk Hisselerini Neden Satıyor?

Elon Musk şu anda yeni satın aldığı Twitter‘da yumuşak bir güç geçişini idare ediyor. Ünlü milyarder başlangıçta Twitter’ı 44 milyar dolara satın almayı teklif etmişti. Bu da hisse başına 54,20 dolarlık bir fiyata karşılık geliyordu. Ancak Musk, Twitter’ın bot sorununu eksik bildirdiğini iddia ederek anlaşmadan çekildi. Sosyal medya platformu, Musk’ı şirketi almak için ilk sunduğu teklifle satın alıma zorlamak için dava açtı.

Musk, Tesla hisselerini en son sattığında, Twitter ile yasal mücadeleye çoktan girişmişti. Ünlü milyarder, takipçilerine yaptığı açıklamada, hisse satışının Twitter’ın kendisini anlaşmaya varmaya zorlaması durumunda acil durum senaryosu için bir hazırlık olduğunu belirtti. Ayrıca hisselerini uzun bir süre daha satmayacağını da kaydetti.

O zamandan beri Musk’ın Twitter yönetim kuruluna Twitter’ı orijinal fiyattan satın alacağını bildirdiği görüldü. Twitter yönetim kuruluyla birlikte CEO, CFO ve birçok üst düzey yöneticiyi kovdu. Ancak, satın alımın ardından sosyal medya platformunun tüm zamanların en yüksek kullanımına ulaşmasına rağmen, şirketin finansal anlamda zorlandığı iddia ediliyor. United Airlines, Pfizer ve Audi gibi birçok büyük şirketin reklamlarını platformdan çektiği biliniyor. Elbette makroekonomik gerileme, Musk’ı Tesla hisselerini satmaya da itmiş olabilir.

Hisse Satışları Tesla’nın Bitcoin Varlıklarını Etkileyecek mi?

Ekonomik belirsizlik nedeniyle Tesla, Bitcoin varlıklarının büyük çoğunluğunu nakit karşılığında zaten satmıştı ancak hem Musk’ın hem de Tesla’nın hala önemli miktarda kripto parası bulunuyor. Musk’ın Tesla hisselerini satması paraya ihtiyaç duyduğunu gösteriyor olmasından dolayı kripto paralarını satıp satmadığı konusunu önemli hale getiriyor.