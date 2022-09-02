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Dünyaca Ünlü Şirket Kripto Cüzdanını Duyurdu! Çok Farklı Olacak!

Dünyaca ünlü şirketlerin yaşanan ayı döneminde yatırımlarına ara vermeye niyetleri yokmuş gibi görünüyor. Yaşanan son gelişme bomba etkisi yarattı.
23:00
2 Eylül 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Güney Koreli elektronik devi LG, şu anda bu yıl piyasaya sürülecek bir kripto para cüzdanı uygulaması geliştiriyor. Wallypto adlı cüzdan, yakın zamanda mobil donanım işini bırakıp yazılım çözümlerine yönelen şirket için yeni bir iş aşamasının parçası olacak. Wallypto, lansman sırasında yalnızca Hedera Hashgraph varlıklarını destekliyor olacak.

LG, Kripto Para Cüzdanı Tanıtıyor

Gittikçe daha fazla teknoloji ve geleneksel finans şirketi, kripto tabanlı işletmelerin ve operasyonların arkasına fon desteği sağlıyor. Güney Koreli teknoloji holdingi LG, kripto para birimi hizmeti işine giriyor. Yerel medyadan gelen haberlere göre şirket, Wallypto adında yeni bir kripto para cüzdanı geliştiriyor.

Bu gelişme, şirketin ürün portföyünü çeşitlendirme stratejisinin bir parçası ve yeni faaliyetleri içerecek şekilde attığı yeni bir adım olarak dikkat çekiyor. LG, Temmuz 2021’de mobil donanım bölümünü kapattı. Şimdi ise yazılım ve diğer platformlara geçiş yapıyor.

Şu anda test aşamasında olan cüzdan, bu yıl içinde piyasaya sürülecek ve belirli hizmetler için ödeme yapmak üzere LG cihazlarıyla bağlantılı olacakmış gibi görünüyor. Kore Üniversitesi Bilgi Güvenliği Okulu’nda profesör olan Kim Seung-joo’ya göre bu durum şirketin daha iyi hizmet ve ürün stratejileri tasarlamasına olanak sağlayacak.

Desteklenen varlıklar söz konusu olduğunda, Wallypto ilk başta yalnızca Hedera Hashgraph tabanlı tokenleri destekleyecek ve daha sonra diğer ana kripto para birimleri için destek içerecek. Cüzdan, kullanıcıların NFT‘lerini kaydetmelerine ve kontrol etmelerine izin vereceğinden, NFT desteği de bu cüzdan tarafından sağlanacak.

Bu, LG’nin cüzdan sektöründeki ilk girişimi değil. Şirket, ödeme yapmak için Visa ve Mastercard ağlarını kullanan dijital bir cüzdan olan LG Pay’i 2019’da piyasaya sürdü.

Blockchain Odaklı

Bu yeni cüzdanın piyasaya sürülmesi, LG’nin kriptoya yeni bir ilgi duymasının hemen ardından geliyor. Mart ayındaki en son genel hissedarlar toplantısında LG, olası iş uzantılarından biri olarak blockchain tabanlı yazılım geliştirme ve satışı sektörü de dahil olmak üzere, iş odağının bir parçası olarak blockchain teknolojisini tanıttı.

Samsung ve diğer rakipleri, Web3 ve kripto para birimi geliştirmeleri söz konusu olduğunda daha aktif bir geçmişe sahipler. Samsung, amiral gemisi Galaxy S10 serisinin lansmanı ile 2019 yılında ilk kripto para cüzdanını tanıtmıştı. Şirket kısa süre önce bir NFT ekosistemi oluşturmak için bir mutabakat anlaşması imzaladı ve ayrıca “Space Tycoon” adlı kendi metaverse deneyimini başlattı.

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