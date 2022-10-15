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Dünyaca Ünlü Profesör Bitcoin Yükselişi İçin Tarih Verdi! Hazır Olun!

Kriptoda ayı dönemi yaşanırken ünlü üniversite profesörleri de yorumlarını yapınmaktan çekinmiyorlar. Gelen son açıklama boğa koşusunu işaret etti.
23:59
15 Ekim 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, olumsuz ekonomik görünüm nedeniyle mücadele etmeye devam ediyor. En büyük kripto para birimi olan Bitcoin (BTC), tüm zamanların en yüksek seviyesinden %65’in üzerinde düşüş gösterdi. BTC son 24 saat içinde %2’ye yakın bir düşüş yaşadı ve şu anda 19.141 dolardan işlem görüyor. Ancak bir uzman, Bitcoin de dahil olmak üzere kripto piyasasının yükselmeye hazır olduğunu ortaya koymuş olabilir.

Bitcoin (BTC) Neden Yükselecek?

Pennsylvania Üniversitesi’nden Profesör Jeremy Siegel, borsanın şu anda değerinin altında olduğuna ve önümüzdeki yıl %20-30 oranında yükseleceğine inanıyor. Federal Rezerv’in piyasadaki coşkuyu azalttığına inanıyor.

Kripto piyasası genel borsa ile güçlü bir korelasyona sahip. Özellikle Bitcoin, teknoloji odaklı NASDAQ-100 ile güçlü bir korelasyona sahip. Yapılan araştırmalara göre, kripto varlıkları genel borsaya göre 2 beta değerine sahip.

Daha basit bir ifadeyle, kripto daha geniş piyasanın iki katı kadar fiyat hareketine sahip olabilir. Bu şekilde Bitcoin, teknoloji hisselerine veya petrole benzer şekilde davranış gösteriyor. Yapılan araştırma, ayrıca kripto kışının kripto sektöründen ziyade makroekonomik görünümle ilgili olduğunu vurguluyor.

Federal Rezerv’in şahin bir duruş sergilemesi ve faiz oranlarını yükseltmesi kripto piyasasında büyük bir satış dalgasına neden oldu. Ancak Fed’in bu tutumu resesyon riskini de beraberinde getirdi. Siegel’e göre, resesyon riski ekonomideki enflasyon maliyetinden daha ağır basıyor. Ayrıca, Fed’in uzun vadeli eğilimleri takip etmesi halinde, Fed’in çok geçmeden ciddi bir yapacağını vurguluyor. Ona göre merkez bankası faiz artırımının işe yaraması için zaman tanımalı.

Siegel borsada her zaman yükseliş yanlısı olmuştu. Ancak, kripto piyasasının uzun vadede fırlayacağına inanan tek kişi o değil. Daha önce de bir çok kere bahsettiğimiz gibi, birçok balina Bitcoin’de uzun süredir alımlara devam ediyordu.

Fed Dönüş Yapacak Mı?

Federal Rezerv faiz artırımlarını durdurur ya da pivot yaparsa Bitcoin yükselişe geçebilir. Siegel, Fed’in kısa süre içinde pivotun gerçekleşeceğine inansa da, bu görüş merkez bankasının görüşüyle çelişiyor. FOMC toplantısında Fed, enflasyonu düşürmek için çok az şey yapmanın maliyetinin çok fazla şey yapmanın maliyetinden çok daha yüksek olduğunu özellikle belirtti.

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