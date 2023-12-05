Dördüncü Yolda Mı? Shiba Coin Fiyat: Güncel Tahminler ve Hedefler

Piyasa değerine göre en büyük ikinci meme coin olan Shiba Inu 2021 yılında adeta fırtına gibi esti. Peki şimdi? Bugüne kadar çok fazla gelişme oldu ve ekip birçok uygulamayı yayına aldı. Ancak Shiba Coin fiyatı halen Binance borsasındaki listelemenin ardından gördüğü ATH seviyesini daha yukarıya taşıyamadı.

Shiba Coin Yorumları

Shiba Coin ekibi yakında muhtemelen yeni bir token daha duyuracak. İnternet sitesini kontrol ettiğinizde Shib, Bone ve Leash tokenlerinin yanında buzlanmış bir altcoin daha var. Belki de Shiba Coin ekibi yeni ürününü destekleyecek veya mevcut ürünleriyle bağlantılı hale getirilecek bir token planlıyordur.

Bitcoin fiyatı 42.000 doların üzerindeyken duyuru için en iyi zaman şimdi olabilir. Önümüzdeki gün ve saatlerde önemli son dakika gelişmeleri görebiliriz. Metaverse, NFT, DEX bugüne kadar Shiba Coin ekibi birçok ürün geliştirdi. Ancak heyecan hızlı söndü ve artık elindeki ürünlerin benimsenmesini destekleyecek şeylere odaklanması gerekiyor.

Örneğin son ürün Shibarium bu yıl layer2 çözümlerine artan ilginin sonucu olarak hayatımıza girdi. Dün aktif ve yeni adresler ciddi artış göstermişti hatta bunu haberleştirdik. Ancak dün de bahsettiğimiz gibi bu sürdürülebilir görünmüyordu ve bugünkü tablo aşağıdaki gibi.

Eğer ekip Shibarium’u destekleyecek adımlar atar, geliştiricileri kendi ağına çeker ve gerçekten fayda üreten uygulamaların yayına alınmasını sağlayabilirse beklenen ralli başlayabilir.

Shiba Coin Fiyat Tahmini

Paralel kanalın orta alanında oyalanan fiyat bir türlü 0,0000093 dolar üzerinde kalıcılık elde edemedi. Ancak yine de 0,000009 doların korunabiliyor olması olumlu. Eğer büyük bir duyuru veya talebi destekleyecek gelişme olursa fiyattan bir sıfır silinebilir. Düşüş trendinin sona erebilmesi için fiyatın bir sıfır silerek 0,00002 dolarlı seviyelere dönmesi önemli.

Bitcoin fiyatının 42.000 bölgesinde konsolide olduğu ve Shiba Coin’in performans anlamında piyasa ortalamasını geçtiği ortamda 0,0000114 ve 0,000013 doların ardından 0,0000177 zirveleri test edilebilir.

BTC yazı hazırlandığı sırada 42.250 dolardan alıcı buluyor 2023 zirvesi ise son 24 saatte ulaştığı 42.420 dolardı.

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