Okuma Süresi: 2 Dakika

Ünlü kripto para analisti ve IntoTheCryptoverse’in kurucusu Benjamin Cowen, kripto para yatırımcılarını uyararak altcoinler’in Bitcoin (BTC) karşısında (BTC paritelerinde) sert şekilde düşebilecekleri, büyük bir çöküşün eşiğinde olabileceklerini iddia etti.

Analistten Altcoinler İçin Büyük Çöküş Uyarısı

Cowen kısa süre önce attığı tweet’te, BTC’ye karşısında altcoinler‘in tamamının değerini gösteren grafiğin 2019’un Temmuz ayında yaşanan çöküş gibi endişe verici bir durumla ciddi bir benzerlik gösterdiğini belirtti. Cowen’ın attığı tweet’e BTC karşısında Ethereum (ETH) hariç diğer tüm altcoinler’i kapsayan Toplam 3 Endeksi‘ni (Total 3 Index) gösteren grafiği iliştirdi. Grafikteki fiyat çizgisinin 2019’daki benzer bir çöküşü anımsatan kritik destek seviyesine yaklaştığı görülüyor.

Analist, potansiyel olarak tedirgin edici benzerliğe rağmen altcoinler’in BTC paritesinde zaman zaman yaşanan sıçramalar yapmalarının göz ardı edilmemesi gerektiğini de ekledi. Fiyat hareketlerinin zaman zaman rastlantısal davranabildiğinin altını çizen Cowen, aralıklı görülen toparlanmaların altcoinler’in BTC paritesindeki değerine ilişkin genel makro tezi zayıflatmadığını söyledi.

“Ufukta Sadece Düşüş mü Var” Sorusuna Ara Yükselişli Yanıt

Analistin takipçilerinden biri, Bitcoin‘in 2019’da aynı dönemde düşmüş olmasına dikkat çekti. Cowen de bu gerçeği kabul ederek, BTC’nin 2023’ün ikinci yarısında düşebileceğini ancak altcoinler’de daha belirgin bir düşüş yaşayabileceğini belirterek öngörüsünün arkasında durdu. Analist en büyük kripto paranın ABD doları karşısında kısa vadede göstereceği volatilitelerden bağımsız olarak, altcoinler’in tamamının BTC paritelerinde önemli ölçüde aşağı yönde hareket etmelerini beklediğini yineledi.

Bu uyarının kripto para piyasasının yüksek volatilite ile karakterize edildiği ve piyasa katılımcılarının hem Bitcoin hem altcoinler’in fiyat hareketlerini dikkatle takip ettikleri bir zamanda gelmesi dikkat çekti.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre BTC, son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,32 düşüşle 30 bin 188 dolardan işlem görüyor. En büyük altcoin ETH ise aynı zaman diliminde yüzde 0,25 düşüşle bin 863 dolardan el değiştiriyor. Şu an için piyasa değeri ile en büyük 50 altcoin arasında Binance Coin (BNB), BitDAO (BIT), Maker (MKR), UNUS SED LEO (LEO), Toncoin (TON), Bitcoin Cash (BCH) ve XRP (XRP) dışında diğerlerinin tamamının kırmızı bölgede işlem gördükleri görülüyor.