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Kripto para piyasaları makro ekonomik gelişmelerden fazlasıyla etkileniyor. O halde gelişmeleri sıkı takip etmeli. Sadece teknik analize odaklanan bir yatırımcı Fed faiz kararının ardından yaşanan fiyat hareketlerini doğru analiz edemez. Veya yakın gelecekte beklenen bir gelişmenin sebep olacağı volatiliteyi çizgilerle tahmin edemez. O halde hazırlıklı olunmalı.

Kripto Paralar Önemli Gelişmeler

Fed sonrası her şey güzelken aniden istihdam verileri geldi ve kripto para piyasaları allak bullak oldu. Fakat bunun olabileceğini geçtiğimiz hafta Pazar günü yayınladığımız kritik gelişmeler uyarısını okuyan yatırımcılar biliyordu. Peki önümüzdeki hafta? Yaşanacak bilecek volatiliteye önceden hazırlıklı olmak için aşağıdaki kritik tarihlere dikkat etmelisiniz.

6 Şubat Pazartesi

21:00 Avrupa Merkez Bankası Başkanı Konuşacak

7 Şubat Salı

20:40 Fed Başkanı Powell

22:00 Fed/Barr Konuşacak

8 Şubat Çarşamba

17:45 Fed/Williams

18:00 Fed/Barr

21:45 Fed/Waller Konuşacak

AVAX ve Amazon Blockchain Webinar

Harmony (ONE) Mainnet Güncellemesi

9 Şubat Perşembe

ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Beklenti: 194K Önceki: 183K)

10 Şubat Cuma

13:00 Avrupa Liderler Zirvesi

20:30 Fed/Waller Konuşacak

11 Şubat Cumartesi

00:00 Fed/Harket Konuşacak

12 Şubat Pazar

APT Kilit Açılışı (75,5M $)

Kripto Paralara Dikkat

Öncelikle makro ekonomik tarafta önceki iki hafta kadar yoğun bir gündem yok. Ancak Powell tarafından yapılacak konuşmanın direkt olarak ekonominin güncel durumunu değerlendiren açıklamalar içermesi bekleniyor. Çarşamba günü akşam pek yumuşak açıklamalar yapmamasına rağmen Powell güvercin algılandı. Bunu kırmak isteyebilir. Bunun dışında faiz kararları son toplantılarda oy birliğiyle alındığı için Williams ve Barr gibi üyelerin de görüşleri önemli olacak.

Çarşamba günü Amazon ile Webinar düzenleyecek olan Avalanche tarafında bazı hareketler görebiliriz. Yeni çalışmalar, ürünler veya bu webinarın etkisiyle anlık hareketlere dikkat. Öte taraftan kilit açılışları ayına girdik. Aptos yaklaşık 75 milyon dolarlık kilit açılışı yapacak birkaç gün sonra da SAND Token devasa kilit açılışının duyurdu. Bu iki altcoin de kilit açılışı baskısının hafifletmek için DYDX, AXS gibi bir şeyler yapabilir.