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Dikkat! Bu Hafta Yaşanacak Kripto Paralar İçin En Kritik 13 Olayı!

Gelişmelerden onlar yaşanmadan önce haberdar olun ve hazırlığınızı yapın. Haftalık takvime mutlaka göz atın.
09:01
5 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları makro ekonomik gelişmelerden fazlasıyla etkileniyor. O halde gelişmeleri sıkı takip etmeli. Sadece teknik analize odaklanan bir yatırımcı Fed faiz kararının ardından yaşanan fiyat hareketlerini doğru analiz edemez. Veya yakın gelecekte beklenen bir gelişmenin sebep olacağı volatiliteyi çizgilerle tahmin edemez. O halde hazırlıklı olunmalı.

Kripto Paralar Önemli Gelişmeler

Fed sonrası her şey güzelken aniden istihdam verileri geldi ve kripto para piyasaları allak bullak oldu. Fakat bunun olabileceğini geçtiğimiz hafta Pazar günü yayınladığımız kritik gelişmeler uyarısını okuyan yatırımcılar biliyordu. Peki önümüzdeki hafta? Yaşanacak bilecek volatiliteye önceden hazırlıklı olmak için aşağıdaki kritik tarihlere dikkat etmelisiniz.

6 Şubat Pazartesi

  • 21:00 Avrupa Merkez Bankası Başkanı Konuşacak

7 Şubat Salı

  • 20:40 Fed Başkanı Powell
  • 22:00 Fed/Barr Konuşacak

8 Şubat Çarşamba

  • 17:45 Fed/Williams
  • 18:00 Fed/Barr
  • 21:45 Fed/Waller Konuşacak
  • AVAX ve Amazon Blockchain Webinar
  • Harmony (ONE) Mainnet Güncellemesi

9 Şubat Perşembe

  • ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları (Beklenti: 194K Önceki: 183K)

10 Şubat Cuma

  • 13:00 Avrupa Liderler Zirvesi
  • 20:30 Fed/Waller Konuşacak

11 Şubat Cumartesi

  • 00:00 Fed/Harket Konuşacak

12 Şubat Pazar

  • APT Kilit Açılışı (75,5M $)

Kripto Paralara Dikkat

Öncelikle makro ekonomik tarafta önceki iki hafta kadar yoğun bir gündem yok. Ancak Powell tarafından yapılacak konuşmanın direkt olarak ekonominin güncel durumunu değerlendiren açıklamalar içermesi bekleniyor. Çarşamba günü akşam pek yumuşak açıklamalar yapmamasına rağmen Powell güvercin algılandı. Bunu kırmak isteyebilir. Bunun dışında faiz kararları son toplantılarda oy birliğiyle alındığı için Williams ve Barr gibi üyelerin de görüşleri önemli olacak.

Çarşamba günü Amazon ile Webinar düzenleyecek olan Avalanche tarafında bazı hareketler görebiliriz. Yeni çalışmalar, ürünler veya bu webinarın etkisiyle anlık hareketlere dikkat. Öte taraftan kilit açılışları ayına girdik. Aptos yaklaşık 75 milyon dolarlık kilit açılışı yapacak birkaç gün sonra da SAND Token devasa kilit açılışının duyurdu. Bu iki altcoin de kilit açılışı baskısının hafifletmek için DYDX, AXS gibi bir şeyler yapabilir.

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