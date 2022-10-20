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Kripto kışı devam ederken, önde gelen borsalar yeni duyuruları, ortaklıkları ve listelemeleri ile bir sonraki boğa koşusu için hazırlanıyorlar. 
12:00
20 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto kışı devam ederken, önde gelen borsalar yeni duyuruları, ortaklıkları ve listelemeleri ile bir sonraki boğa koşusu için hazırlanıyorlar.

Binance.US, VeChain (VET) İçin Staking Hizmeti Başlattı

Binance.US, VeChain (VET) için staking hizmeti başlattığını duyurdu. Yakın tarihli bir duyuruya göre, VET staking eden Binance.US müşterilerine, VeThor (VTHO) cinsinden %1  oranında  Yıllık Faiz Getirisi (APY) ödenecek. Binance.US, VET için stake ödüllerinin haftalık olarak ödeneceğini kaydetti. Ayrıca, müşteriler herhangi bir ücret ödemeden istedikleri zaman stake ettikleri fonlarının kilidini açabildikleri için VET stake için zorunlu bir kilitlenme süresi bulunmuyor. Borsa, “Binance.US müşterileri artık VET satın alabilir, satabilir, takas edebilir veya stake edebilir ve ayrıca VTHO satın alabilir, satabilir ve  takas edebilir” açıklamasını yaptı.

VeChain şu anda piyasadaki en iyi kripto para projeleri arasında yer alıyor. 2018’de piyasaya sürülen VeChainThor blok zinciri, Ethereum‘dan çatallandı. Ağın geliştirilmesinin arkasındaki ana fikirlerden biri, tedarik zinciri yönetimini ve iş süreçlerini geliştirmek amacıyla blok zincir teknolojisinin benimsenmesini artıracak mimari yükseltmeler yapmak. Şimdiye kadar, VeChain  ekonomik sorunları çözmede muazzam ilerleme kaydetti. Birkaç firma, farklı amaçlar için VeChain teknolojisini benimsedi. Daha önce bildirildiği üzere VeChain, lojistik şirketleri arasında blockchain teknolojisinin yaygın bir şekilde benimsenmesini sağlamak için ABD merkezli bir lojistik şirketi olan OrionOne ile ortaklık kurdu.

VeChain: Onlarca Yeni Ortaklık..!

Geçen ay VeChain, Avrupa’da kullanılmış yemeklik yağları sürdürülebilir biyoyakıtlara dönüştürmek için UCO Network ile bir ortaklık imzaladı. Ayrıca VeChain, yakın zamanda Venedik Sürdürülebilir Moda Forumu ile moda tedarik zincirlerinde sürdürülebilirliği yönlendirecek bir işbirliğinde ortaklık kurdu. İki token’lı bir model (VET ve VTHO) işletmesine rağmen VeChain, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve stablecoin’ler dahil olmak üzere diğer kripto para birimlerinde büyük hisseleri olduğunu açıkladı.

VeChain (VET) birçok sektörde giderek daha fazla benimsenen projelerden bir tanesi olmayı başardı. Platform,finans, enerji, lojistik ve gıda sektörü başta olmak üzere çeşitli işletmeler tarafından kulanılmaya başlandı. İlk blockchain girişimlerinden biri olan VeChain, yönetim şekli ve sektöre getirdiği yenilikler sayesinde birçok işletmenin ilk tercihi oldu. Özellikle ilk olarak tedarik zinciri ve nesnelerin interneti (IoT) üzerine odaklanan proje, daha sonra birçok farklı alanda pandeminin etkisiyle hizmetlerini genişletti.

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