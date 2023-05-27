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Dibin Dibinde! Ünlü Analist Bitcoin İçin Söylenmeyeni Söyledi!

Özet

  • Ünlü analist Gert van Lagen, Bitcoin'in (BTC) önemli değişim için hazırlandığını iddia etti.
  • Analist, BTC grafiğinde yükselişi tetikleyecek bir ters omuz baş omuz formasyonu oluştuğunu belirtti.
  • Van Lagen'in yükseliş beklentisi, Bitcoin'de 45 bin doları bekleyen JPMorgan'ın tahmininiyle uyumlu görünüyor.
10:14
27 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası alışılmadık bir sessizliğe gömülmüşken yakından takip edilen kripto para analisti ve trader’ı Gert van Lagen en büyük kripto para Bitcoin’de (BTC) önemli değişimin yaşanmak üzere olduğunu iddia etti.

Bitcoin’de Ralli Bekliyor

Kripto para analisti ve trader’ı Gert van Lagen, takipçileriyle paylaştığı bir tweet’te, son 200 gün içinde Bitcoin‘in fiyat grafiğindeki haftalık basit hareketli ortalamanın (SMA) altında oluşan mükemmel bir ters omuz baş omuz formasyonunun dibinde olunduğunu belirtti. Ters omuz baş omuz formasyonu güçlü bir yükseliş sinyali olarak kabul edilmektedir.

Van Lagen, boyun çizgisinin ve SMA200’ün başarılı bir çift yükseliş sinyali olduğunu belirtirken, yukarı yöndeki hareket için güçlü bir potansiyel olduğunu işaret etti. Analist ayrıca artık tamamlandığına inandığı mükemmel ayı tuzağına da değindi. Bir ayı tuzağı, daha fazla düşüş bekleyen kötümser yatırımcıların kendilerini olası bir fiyat rallisinin yanlış tarafında, yani karşısında bulmaları anlamına gelmektedir.

Van Lagen’in BTC‘de bir fiyat rallisi yaşanacağına ilişkin analizi, fiyatta güçlü bir yükseliş yaşanmasına karşılık gelen ve patlama zirvesi olarak adlandırdığı şeye dayanıyor.

JPMorgan’ın Son Bitcoin Öngörüsü

Van Lagen’in yükseliş beklentisi, bankacılık devi JPMorgan‘ın ortaya koyduğu son Bitcoin tahmininiyle son derece uyumlu görünüyor. Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki bankacılık şirketinin analistleri, kısa süre önce yayımladıkları yatırımcı notunda en büyük kripto paranın önümüzdeki 12 ay içinde 45 bin dolara ulaşacağı tahmininde bulundular. JPMorgan analistleri, şu anda 2 bin doların üzerinde olan altın fiyatının yükseldiği ve merkez bankaları dışında yatırım amacıyla tutulan altının değerinin yaklaşık 3 trilyon dolar olduğu göz önüne alındığında, Bitcoin için bu rakamın makul olduğunu savunuyorlar.

Analistlerin varsayımı, Bitcoin‘in özel yatırımcıların portföylerinde risk sermayesine göre ayarlanmış hacim bakımından altınla eşit seviyeye ulaşabileceğine dayanıyor.

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