Dünyanın en büyük finansal teknoloji şirketlerinden olan ve dijital bankacılık alanında da hizmet veren Revolut, kripto para sektörüne yönelik yenilikçi adımlar atmayı planlıyor. Revolut tarafından yapılan son açıklamada, şirketin ABD’deki işlemlerini azaltmasına rağmen genel olarak kripto para sektörüne yönelik büyüme adımları atacağı belirtildi.

Revolut, Kripto Para Departmanına Odaklandı

Revolut sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, 2023 yılının sonlarına doğru kripto para departmanına yönelik %20 ek işe alım yapılacağı aktarıldı. Bu hamle, şirketin kısa süre önce ABD merkezli müşterilere hizmet vermeyi bitirdiğini duyurmasından sonra geldi ve bu sebeple aslında dikkat çekti. ABD’deki hizmetlerini durduran platformun şimdi kripto para departmanına önem veriyor olması kesinlikle dikkate değer.

Revolut, aktarılan bilgilere göre Avrupa, Birleşik Krallık ve Hindistan içerisinde 1.000’den fazla kişiyi işe almayı planlıyor. Bu kişilerin %40’ından fazlasının ise direkt olarak Birleşik Krallık birimine alınması bekleniyor. Şirketin kripto para uyum görevlileri ve hizmet sorumluları gibi birçok alanda işe alım yapması bekleniyor. Özellikle İspanya, Hindistan ve Polonya gibi pazarlarda kripto para odaklı hizmetin artacağı da ifade edildi.

Revolut İçin Hedef 2023 Sonu

Revolut sözcüsü açıklamasının devamında ise şirketi büyütmek adına kripto para yatırımlarına önem verdiklerini belirtti. Finansal teknoloji devi özel olarak kripto para departmanında çalışanların sayısını 5’te 1 oranında artırmayı planlıyor ve bunu yıl sonundan önce gerçekleştirme hedefinde.

Revolut’un tam da ayı piyasasının yaşandığı anlarda böyle bir adım atması aslında iyimser bir sinyal. Dev kurumların yaptıkları planlamalar genellikle uzun vadeli oluyor ve Revolut da bu alımlar ile kesinlikle boğa piyasasına hazırlık içerisinde olduğunu gösteriyor.

Şu an için regülasyonlarla ilgili belirsizliğe işaret eden Revolut, ABD’deki operasyon durdurma kararını buna bağladı. Genel olarak genişleme kararı ise kripto para sektörüne yönelik bir hamle ve Avrupa geneli hedefleniyor.

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