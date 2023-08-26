En büyük altcoin Ethereum‘un (ETH) fiyatı bin 650 dolar seviyesinden işlem görüyor, ancak ağ aktivitesine dönük veriler bazı ilginç gelişmelerin sinyallerini veriyor. Güncel veriler dolaşımdaki ETH arzının yüzde 35’inin en büyük 10 cüzdan adresinin kontrolünde olduğunu göstererek önemli bir eğilimin sinyalini veriyor.

Büyük Yatırımcılar ETH Biriktiriyor

Son fiyat çöküşünün ardından küçük yatırımcılar sahip oldukları ETH‘leri boşaltmaya çalışırken, büyük yatırımcılar birikim yapmakla meşguller. Bu durum ETH arzının belli bir cüzdan adresinde yoğunlaşmasına ve ETH’nin en büyük 10 cüzdan adresi adresinin şu anda toplam arzın yüzde 35’ini kontrol etmesiyle sonuçlandı. Bu, en büyük altcoin’in merkezileştiği olarak değerlendirilebilir olsa da tam olarak öyle değil.

Zincir üzeri veri platformu Santiment, cüzdan adreslerindeki bu değişimle ilgili olarak “Ethereum ağındaki en büyük 10 cüzdan adresi şu anda mevcut toplam arzın yüzde 35’inden fazlasını kontrol ediyor. Bu, kripto para piyasasındaki en büyük ikinci kripto para için merkezileşmeye ani bir geçiş olduğunu göstermese de, daha küçük yatırımcıların piyasadaki düşüş sırasında korku, belirsizlik ve şüpheye (FUD) nasıl yenik düştüğüne işaret ediyor.” notunu düştü.

Son dönemdeki negatif fiyat hareketlerinin ortasında, Ethereum ağındaki balina işlemlerinin sayısında önemli bir artış görüldü. Haziran ayının başından bu yana 10 ile 10 bin arasında ETH tutan cüzdan adresleri ortalama bin 788’ün üzerinde ETH aldı. Santiment, Ethereum balinalarının eğilimine ışık tutarken “Ethereum’un bin 650 doların altına düşmesi ve oldukça volatil fiyat hareketlerinin ortasında ağdaki cüzdan adresi aktivitesinde kayda değer bir artış oldu. 10 ile 10 bin ETH tutan cüzdan adreslerinin sayısı 355 bine yükselirken, 100 bin dolar ve üzeri işlemlerde de artış oldu.” dedi.

Ethereum’dan Beklenen Fiyat Seyri

Geçen hafta kripto para piyasası genelinde yaşanan güçlü düşüşün ardından Ethereum’un fiyatı bin 650 dolar seviyesinin üzerinde tutunmayı başardı. ETH şu anda hem bin 680 doların hem de 100 saatlik Basit Hareketli Ortalamanın altında işlem görüyor. Ayrıca ETH/USD paritesinin saatlik grafiğinde bin 665 dolar civarında direnç gösteren önemli bir düşen trend çizgisi şekilleniyor.

Ethereum’un bin 665 dolar civarındaki direnç çizgisini aşamaması yeni bir düşüşle sonuçlanabilir. Aşağı yönde takip edilecek ilk destek bin 580 dolar civarında olacak. Beklendiği gibi fiyatın bin 580 doların altına düşmesi daha fazla kayıpla karşı karşıya kalınacağı anlamına geliyor.

Bin 580 doların altındaki bir sonraki önemli destek seviyesi bin 550 dolar seviyesine yakın. Ek kayıplar potansiyel olarak fiyatın bin 520 dolar seviyesine yaklaşmasına ve hatta bin 500 doların altında yeni bir dip seviyeye gerilemesine neden olabilir.