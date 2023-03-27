Deneyimli kripto para analisti Tone Vays, Bitcoin'in (BTC) akümüle olmasının en büyük kripto parayı yakındaki bir kırılma için hazırladığı öngörüsünde bulundu. İşte analistin ortaya koyduğu BTC analizi.

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Tecrübeli kripto para analisti ve trader’ı Tone Vays, Bitcoin‘in (BTC) akümüle olmasının en büyük kripto parayı yakındaki bir kırılma için hazırladığı öngörüsünde bulundu. İşte analistin ortaya koyduğu BTC analizi.

Bitcoin ve Akümülasyon Süreçleri

Tone Vays, yeni bir strateji oturumunda Bitcoin’in akümülasyonunun fiyattaki trendin devam etmeden önce bir nefes almasına izin verdiği için sağlıklı olduğunu söyledi ve en büyük kripto paranıın geçen yılki ayı piyasasının zirvesinde akümüle olması örneğini işaret etti. Vays’e göre Bitcoin, 20 bin dolardaki kilit psikolojik bölgenin altına inmeden önce 2022’nin Mayıs ve Haziran ayları arasında da benzer şekilde bir süre soluklanmıştı:

Akümülasyonlar trendlerin devam etmesine yol açma eğilimindedir. Bunu 2022’nin Mayıs ayında gördük. Büyük bir düşüşün ardından gelen akümülasyon yeni bir düşüşe neden oldu.

Vays, akümülasyon için düşüş örneği vermiş olsa da BTC‘nin 27 bin 500 dolar ila 28 bin 500 dolar arasında akümülasyon olduğu için yükseliş trendinde kaldığını belirterek şunları söyledi:

Yani şimdi yeni bir aralığımız var ve bakalım şimdi aralığın tepesine doğru mu gideceğiz? Burada iyimserim, bu akümülasyonun iyi olduğunu düşünüyorum ve 27 bin 500 dolar ila 28 bin 500 dolar arasında ne kadar çok zaman geçirirsek, bu haftaki kırılma o kadar iyi olacak.

Bitcoin’e aylık grafikte bakan Vays, en büyük kripto paranın teknik göstergelerinin yeşil renkte yanıp söndüğünü ekledi. Analiste göre, piyasa katılımcılarının bir varlığı biriktirip biriktirmediğini izleyen bir gösterge olan Chaikin Para Akışı‘nın (CMF) yukarı yönde hareket etmek için çok fazla alanı var. Ayrıca, trendin tersine dönme göstergesi olan hareketli ortalama yakınsama sapması (MACD) göstergesi için de benzer bir durum söz konusu.

Bitcoin’de RSI Uç Noktaya Yaklaşıyor

Bir momentum göstergesi olan Göreceli Güç Endeksi‘ni (RSI) de değerlendiren Vays, Bitcoin’in aylık zaman diliminde aşırı alım bölgesine yaklaşmaya başladığını belirterek şunları söyledi: