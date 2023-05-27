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Pekin Belediyesi Bilim ve Teknoloji Komisyonu ve Zhongguancun İdari Komitesi‘nin kısa süre önce yayımladığı Web 3.0 whitepaper’ının 1 Haziran’da Hong Kong’un kripto para lisanslama rejimini başlatacak olmasıyla aynı zamana denk gelmesi büyük ilgi uyandırdı. Binance CEO’su Changpeng Zhao (CZ), Çin’in Web 3.0 inovasyonu ve gelişimi üzerine bir whitepaper yayınlamasına “zamanlaması ilginç” yorumunu yaptı.

Pekin Web 3.0 İnovasyon ve Kalkınma Whitepaper’ı (2023)

Pekin Belediyesi Bilim ve Teknoloji Komisyonu ve Zhongguancun İdari Komitesi, 2023 Zhongguancun Forumu sırasında Pekin Bilim ve Teknoloji Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen “İnternet 3.0: Geleceğin İnternet Endüstrisi Gelişimi” başlıklı paralel forumda “Pekin İnternet 3.0 İnovasyon ve Kalkınma Whitepaper’ı (2023)”nı resmen yayınladı.

Whitepaper’a göre Pekin hükümeti, Çin’in bu yenilikçi teknolojilerdeki liderliğini sağlamak için Web 3.0’e dönük geliştirmeleri ve araştırmaları aktif olarak destekleyecek. Komite, şirketlerin ve ekiplerin önündeki zorlukları azaltmak, şirketler ve ekipler için yönlendirici rehberler oluşturmak için çalışacak.

Pekin Belediyesi Bilim ve Teknoloji Komisyonu ve Zhongguancun İdari Komitesi’nin Web 3.0 whitepaper’ını yayınlaması konusunda açıklama yapan Binance CEO’su CZ, belgenin yayımlanma tarihinin Hong Kong’un kripto merkezi olma girişimi ile aynı zamana denk gelmesine vurgu yaparak “zamanlaması ilginç” dedi.

Kripto Merkezi Olma Yolunda İlk Kritik Viraj 1 Haziran’da Dönülüyor

Hong Kong, kripto para şirketlerinin ve borsalarının 1 Haziran’dan itibaren lisans başvurusunda bulunmasına izin verecek. Hong Kong yönetimi ayrıca bireysel yatırımcıların Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu’nun güvencesi altında Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi belirli kripto paraları alıp satmasına da izin vermeye başlayacak.

Özellikle Çinli bankalar Hong Kong’un kripto merkezi olma planını aktif bir şekilde destekliyorlar. Şehirdeki kripto para endüstrisinin Çin’in Web 3.0 planındaki ilerleyişine avantaj sağlaması bekleniyor.

Öte yandan ABD’deki kripto para ortamı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) öncülük ettiği düzenleyici baskı nedeniyle kötüleşmeye devam ediyor.