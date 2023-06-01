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1 Haziran Perşembe gününe girdik ve satıcıların baskın olduğu Mayıs ayı nihayet sona erdi. Peki sırada ne var? Mayıs ayı BTC için yaklaşık %7 kayıpla sona eriyor. Önceki 10 yılda BTC fiyatı Mayıs ayında 5 kez düşüş yaşamıştı. Son yaklaşan kapanışla birlikte fiyat altıncı negatif kapanışını yapıp Mayıs’ı düşüş ayı olarak işaretleyecek. Peki Chris neler bekliyor?

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

Eski ARK Invest analisti ve risk sermayesi şirketi Placeholder’ın şu anki ortağı Chris Burniske kripto paraların geleceğine dair yanlış bilinen bir konuya değindi. Burniske’ye göre, yapay zeka ve kripto, birçok kişinin inandığı gibi rekabet etmek yerine birlikte gelişecek.

“Sıcak para toplarının peşinden koşan insanların, ışığa doğru çekilen sivrisineklere ne kadar benzediğini görmek beni asla şaşırtmıyor. Sivrisinek olmayın. ‘Kripto öldü, yaşasın yapay zeka! Sivrisineklerin güncel korosu. Oysa gerçekte hem kripto hem de yapay zeka gelişecek bununla birlikte, iyi teknoloji yanlış fiyatta kötü bir yatırım olabilir. En iyisi başkalarının olmadığı yerlerde arama yapmaktır. Biri şu anda aşırı değerlenmiş anlaşmalarla dolu, diğeri ise gözden kaçmış ve değerinin altında. Savaşçınızı seçin.”

Ayrıca kripto paraların bir daha yükselmeyeceği gibi yanlış bir anlayışa kapılan kripto ayılarını da hedef aldı.

“Bu arada blockchainler vekalet sözleşmeleri için bir alt tabaka görevi gören açık veri ağlarıdır. Otomasyon ve makine öğrenimi ile uyumlu çalışmaları enteresan olacak. Önümüzdeki yıllarda bir noktada, insanlar bunu kitlesel olarak fark edecek ve ilgili blockchain sistemleri NVDA gibi talep patlaması görecek.”

Nvidia’nın (NVDA) hisse senedi fiyatı, 6 Ocak’ta 149 dolardan, bu yazının yazıldığı sırada 389 dolara yükseldi

Yıllara Göre Bitcoin Performansı

Bitcoin fiyatı Mayıs ayına nötr başladı yatırımcıların çoğu önceki 5 yılda yükselen fiyatın bu yıl da yükseleceğini ve Mayıs’ın yükseliş ayına dönüşeceğini söylüyordu. Ancak öyle olmadı. Mayıs ayı bu şekilde kapanış yaparsa %7’lik kayıpla neticelenmiş olacak. Haziran da tıpkı Mayıs gibi ve geçmişte 5 sene yükselişle geçmişti.

Eğer bu yıl Bitcoin fiyatı Haziran rallisi görürse eşitlik boğalar lehine bozulmuş olacak.