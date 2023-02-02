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Dün Powell piyasaların istediği şeyleri söyledi ve uzun bir aranın ardından çatık kaşlarını indirmeye başladı. Bu harika ancak sevinmek için erken olabilir. Henüz kral kripto para birimi kritik seviyeleri geri kazanabilmiş değil. Yatırımcıların ilerleyen günlerde bu bölgeleri yakından izlemesi ve potansiyel hareketlere hazırlıklı olması gerekiyor.

Kripto Yükselecek Mi?

Piyasanın yönünü belirleyen Bitcoin (BTC) ve onun iyi performansı altcoinlerde de karşılık buluyor. Bitcoin’in “makro kırılmasını” doğrulamak için önümüzdeki önemli bir süreç olacak. Başkan Jerome Powell’ın “dezenflasyon” kelimesini kullanmasıyla, yatırımcılar hemen faiz artışlarının daha erken sona ermesi ve gevşemenin başlayacağı beklentisine girdi. Bu ruh hali kripto paralarda da hissediliyordu ve BTC fiyat hareketi ilk düşüşü tersine çevirerek 24.200 doların üzerine çıktı.

Ancak Material Indicators, iyi günlerin devam etmesi için Bitcoin’in 2022 boyunca direnç oluşturan iki trend çizgisiyle mücadelesini kazanması gerekiyor. Bunlar 50 haftalık ve 200 haftalık hareketli ortalamalardır (WMA’lar) ve boğalar onları desteğe çevirmek şöyle dursun henüz test bile edemediler. 50WMA ve 200WMA sırasıyla 25.345 ve 24.837 dolar seviyesinde bulunuyor. Eğer kripto paralarda istikrarlı bir yükseliş göreceksek bu seviyelerin kazanılması gerekiyor.

Kripto Para Boğası Ne Zaman?

2022 yılı ayı piyasaları Bitcoin’in 200WMA’nın altında en uzun süre geçirdiği dönem oldu ve bu bugünlerde devam ediyor. Dahası, odak noktasındaki iki WMA, düşen 50WMA’nın 200WMA’nın altından geçtiği “death cross” olarak bilinen şeyi oluşturuyor. Material Indicators kurucu ortağı Keith Alan, Fed öncesinde yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Şüphesiz risk varlıkları birbiriyle ilişkiliydi, ancak BTC Ocak ayında %40’lık bir ralliyle hisse senetlerinden daha iyi performans gösterdi. Şimdi, SPX Aylıkta üçlü bir tepeye sahip ve BTC Haftalıkta bir “death cross” oluşturuyor. Bu daha fazla olumsuzluğa neden olabilir”.

Death cross olarak isimlendirilen bu kurulum genellikle büyük düşüşlerden önce görülüyor. Eğer Bitcoin boğaları Ocak ayında başlattıkları ralliyi momentum artırıp sürdüremezse özellikle altcoinlerdeki devasa kazançların hızla erdiğini görebiliriz.

Peki olumsuz senaryoda büyük düşüşü tetikleyecek olay ne olabilir?

Genesis iflasının DCG’yi batırması

Bugün ve yarın açıklanacak olan işsizlik, istihdam verilerinin doları destekler nitelikte olması

14 Şubat tarihinde açıklanacak ABD Çekirdek Enflasyon verisinin %5,7 üzerinde gelmesi

16 Şubat ÜFE verisi

21 Şubat’ta gelecek PMI verileri

Şimdiye kadar PMI verileri ekonomideki soğumaya işaret ederken istihdam Fed’in istediğine yakın sonuçlar açıkladı. Bunların tersine dönmesi fiyatın makro taraftaki desteğini kaybetmesine neden olur ve büyük düşüşleri tetikleyebilir.