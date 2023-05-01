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Bitcoin (BTC) fiyatı son günlerde yatırımcılar arasında en çok tartışılan konulardan biri oldu. En büyük kripto para yıla umut verici yükselişler başladı, ancak geçtiğimiz ayı ağırlıklı olarak 27 bin dolar ila 31 bin dolar arasında hareket ederek tamamladı. Fed’in 3 Mayıs’taki kritik faiz kararına yaklaşılırken, 32 fintech ve kripto para uzmanının uzun ve kısa vadede Bitcoin için fiyat tahminlerini paylaştığı bir araştırma yapıldı.

Uzmanların Bitcoin Yorumu

Araştırmanın bulgularına göre, uzmanlar Bitcoin’in yıl boyunca yükselmeye devam edeceğine, ancak tüm zamanların en yüksek seviyesi olan yaklaşık 69 bin dolara yaklaşamayacağına inanıyor. BTC‘nin yıl içinde 35 bin 459 dolar ile zirveye ulaşacağını tahmin ediyorlar.

Uzun vadede uzmanlar Bitcoin’in fiyat performansında önemli kazanımlar bekliyor. En büyük kripto paranın 2025 yılına kadar 99 bin 781 dolara ve 2030 yılına kadar 297 bin 848 dolara ulaşacağını tahmin öngörüyorlar. Bu rakamlar, Ocak ayında katılımcılar tarafından yapılan fiyat tahminlerinden önemli ölçüde daha yüksek.

Araştırma ayrıca 2023 yılında Bitcoin için en olası en yüksek ve en düşük fiyat seviyelerini de ortaya koydu. Uzmanlar, 2023 yılında en büyük kripto para için ortalama en yüksek fiyat seviyesinin 42 bin 225 dolar civarında olacağını tahmin ederken, bazı uzmanlar 50 bin doları aşmasını bekliyor. Öte yandan, 2023 yılında Bitcoin için ortalama en düşük fiyat seviyesinin 17 bin 26 dolar civarında olması beklenirken, bazı uzmanlar 15 bin dolar veya altına düşebileceğini tahmin ediyor.

İşin Uzmanı 2 İsimden Kısa Vadeli Bitcoin Yorumu

Finance Magnates Kıdemli Analisti ve Editörü Damian Chmiel‘e göre, uzmanlar genel olarak Bitcoin’in fiyatının kısa ve orta vadede yükselmeye devam edeceği konusunda hemfikir. BTC’nin 50 bin dolara ulaşacağı tahmininin cesur bir tahmin olmadığını ve Bitcoin’in belirsizlik dönemlerinde bir güvenli liman olma potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Ona göre Bitcoin’in bu yönünü ne kadar çok insan anlarsa, fiyat o kadar hızlı yükselecek.

Digital Capital Management AU Direktörü Ben Ritchie, Bitcoin‘in fiyatının yıl içinde 12 bin dolara kadar düşebileceğine, ancak piyasanın ABD hükümetinin küresel zorluklara verdiği tepkiye bağlı olarak 48 bin dolara kadar yükselme potansiyeline sahip olduğuna inanıyor.