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Bugün Neler Oldu? ABD Temsilciler Meclisinde Kripto Paralar Tartışılıyor!

Kripto paralar için regülasyonlar neden gerekli? ABD bu konuda bugün ne yaptı?
00:50
28 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 4 Dakika

Kripto para yatırımcıları bir süredir yer altından çıkıyor ve artık kurumsal şirketlere, yasal oluşumlara evriliyor. Bu sektörün geleceği için harika, ancak sektör yer altından çıkmaya ve meşruluk iddiasında bulunmaya başladıkça bir duvarla karşılaşıyor. Yasalar, yer altından çıkan ve artık devasa bir endüstriye dönüşen kripto paraların yasal statüsü. ABD de bunu tartışıyor.

Kripto Paralar ve Yasalar

Eğer Web3 ve blockchain tabanlı yeni bir dijital dünya hayal ediyorsak bu ancak devletlerin yasal düzenlemeleriyle mümkün olacak. Bu olmadığı taktirde kullanıcılar, yatırımcılar bir grubun insaf, merhamet ve ahlakına “güvenmek” zorunda kalacaktır. Bugün her suçun cezası var, her kurum belli kurallarla düzenleniyor ve doğru işleyen bir hukuk mekanizmasına sahipseniz “güvenmek” zorunda değilsiniz. Eğer biri size maddi veya manevi olarak zarar verirse bunun bedelini adaletin çarkında ezilerek öder.

Şimdi, kripto için ihtiyaç duyulan şey özellikle “merkezi ve devleşen yapıların” regüle olmasıdır. Eğer bir banka usulsüzlük yaptığında ceza alıyorsa (veya yeterince büyükse üstü kapatılıyorsa?) yani yasalar karşısında sorumluluğu varsa X Token Vakfının veya Y Kripto Borsasının da belli kurallara tabi olması gerekiyor.

Sorun şu ki özellikle ABD, mevcut yasaların kripto endüstrisini düzenleyebileceğini iddia ediyor. Üstelik kripto şirketlerini yasalara uymamakla itham ediyor. Peki bugün internete özgü kurallar var mı? Elbette var, o halde internet kadar yeni bir “şey” için neden ona özgü yeni kurallar çıkarılmıyor? O halde internete özgü kurallar da olmamalı ve sadece radyo, televizyon yayıncılığını bağlayan kurallar kapsamında internet regüle edilmeli? Peki bu senaryoda X sosyal medya sitesindeki Y kişisinin XSS açığından yararlanarak Z kullanıcısının bilgilerine erişmesi hususu nasıl ele alınacak? Radyolarda XSS zafiyeti bulunma ki…

Kripto paraların içinde bulunduğu karmaşa tam da böyle bir şey.

ABD Temsilciler Meclisi ve Kripto

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi, 27 Nisan’da hem Finansal Hizmetler Komitesi hem de Tarım Komitesi’nin neredeyse aynı başlıklarla oturumlar düzenlemesi ve birçok benzer sonuçla neredeyse aynı zemini ele alması nedeniyle kripto hakkında konuşmalarla dolup taştı. Finansal Hizmetler Komitesi, “Dijital Varlıkların Geleceği: Dijital Varlık Piyasası Yapısındaki Düzenleyici Boşlukların Belirlenmesi” başlıklı oturumunda Davis Polk ortağı Zachary Zweihorn, “menkul kıymetler piyasası yapısı yasalarının ve düzenlemelerinin dijital varlık menkul kıymetleriyle uyumlu olmadığını” savundu.

“Hepimiz sirenin ‘gelin ve kaydolun’ çağrısını duyduk. Kulağa son derece cazip geliyor. Ancak bu, teorik olarak mümkün olabilecek kaydı, mümkün olmayan uyumlulukla birleştiren aşırı basitleştirmedir.”

Kripto para karşıtlığıyla tanınan Amerikan Üniversitesi hukuk profesörü Hilary Allen ise Zweihorn ile aynı fikirde değil. Allen, sektörün mevcut düzenlemelerle uyumsuzluk iddiası hakkında “Bu bir yanlış yönlendirme” dedi.

“Blockchain tabanlı bir teknoloji işletmesinin mevcut yatırımcı koruma ve finansal istikrar düzenlemelerine uyması tamamen mümkündür.”

Gattaca Horizons’ın kurucusu ve CEO’su Daniel Gorfine şunları söyledi;

“Geçtiğimiz yıl kripto alanında gözlemlediğimiz bazı sorunlar, üretken kazanımlar sağlayan ve yaşamları iyileştiren gerçek dünya uygulamaları yerine yeni dijital varlıklara çok fazla odaklanmanın bir sonucudur.”

Benzer görüşler Tarım Komitesi’nin “Dijital Varlıkların Geleceği” başlıklı oturumunda da yankılandı. Katten Muchin Rosenman ortağı Daniel Davis, dijital varlıklardaki spot piyasanın büyük kısmının hem Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun hem de Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’nun yetki alanı dışında olduğunu söyledi. Örneğin, menkul kıymet veya kaldıraçlı perakende emtia ürünü olmayan dijital varlıklar, CFTC’nin dolandırıcılığı kovuşturmak için “geriye dönük yetkiye” sahip olmasına rağmen, düzenlenmemektedir.

İşlem gören en büyük 15 dijital varlıktan ikisi SEC tarafından menkul kıymet, yedisi ise CFTC tarafından emtia olarak tanımlanmış olup, en aktif olarak işlem gören varlıklarda bile önemli bir kafa karışıklığı yaratmaktadır. Birkaç tanık, kriptoya uygulandığında mevcut SEC düzenleyici çerçevesinin eksikliklerine örnekler verdi. FalconX Holdings genel danışman yardımcısı Purvi Maniar, zorunlu SEC açıklamalarının eşler arası işlemleri imkansız hale getireceğini söyledi.

Eski CFTC başkanı Timothy Massad, düzenleyici boşlukların FTX çöküşü gibi piyasa sorunlarını mümkün kıldığını söyledi. SEC ve CFTC’nin Bitcoin kullanan tüm traderlar için ortaklaşa bir dizi ilke yazmasını önerdi.

Davis Polk & Wardwell ortağı Joseph Hall şunları söyledi;

“Düzenleyicilerimiz arasındaki rekabetin sistemimizin bir hatası değil, bir özelliği olduğuna inanıyorum. Bu nedenle artık bu yorgun tartışmanın ötesine geçmenin zamanının geldiğine inanıyorum.”

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