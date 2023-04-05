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Bugün Kripto Paralar Neden Yükseldi? 5 Uyarıya Kulak Verin!

Kripto paralar için kısa vadede kulağa küpe olabilecek 5 detay var.
14:20
5 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 28.500 dolar seviyesinde bulunuyor ve tüm FUD’a rağmen direniyor. Binance, OPEC ve diğerleri derken Bitcoin ani kayıplar yaşasa da her seferinde yönünü yukarı çevirdi. Peki bugün gelen yükselişin sebebi neydi. 5 uyarıyı neden dikkate almalısınız? İşte detaylar.

Kripto Paralar Neden Yükseldi?

Teksas milletvekilleri, Bitcoin madenciliği operasyonlarını büyük ölçüde kısıtlayan kötü şöhretli “Bill 1751” yasasını kabul etti. Bu yasayı da uzun FUD listesine eklemeliyiz. Ancak bir grup siyasinin bölgede kripto paralar üzerindeki baskıyı gevşetecek bir düzenleme üzerinde çalıştığı da biliniyor. Donald Trump’ın tutuklanmasının ardından, NFT fiyatında %220 oranında artış yaşandı. Diğer taraftan yükselişin temelde tek bir sebebi var. Aşırı satışların zirvesini göre piyasalar artık Fed’in durup nefes alacağı günleri görüyor. Dün gelen JOLTS verisi sonrasında Mayıs ayında faiz artışının pas geçilmesi ihtimali yeniden gündeme geldi. Tekrar hatırlayalım eğer Fed faizleri bir kere pas geçerse artık zirveyi ilan etmiş olacak. Çünkü geçmişte “duraklama” diye bir dönem olmayacağını Powell net biçimde söyledi.

Öte yandan teknik cephede yükselişi destekleyen bazı veriler var. Ona da ikinci bölümde piyasalara dair beklentiler aşamasında göz atalım.

Bitcoin ve Altcoinler İçin 5 Uyarı

Kripto paraların kümülatif değeri 14 Mart’tan bu yana 1,09 trilyon dolar ile 1,16 trilyon dolar arasında bir aralıkta işlem görmektedir. Hem yüksek hem de düşük aralık birçok kez doğrulandı ve şu anda TOTALCAP yüksek aralıktan çıkma sürecinde. Bu seviyenin üzerinde başarılı bir kapanış yaparsa 1,30 trilyon dolar seviyesine ulaşabilir. Bu da altcoinlerde %10’u aşan bir yükseliş görebileceğimizi gösteriyor. Bu ilk uyarıydı, ikincisi ise aşağıda gördüğünüz üzre güneye kırılan fiyat bizi 1,09 ve altına iter. İkinci senaryoda altcoinler %20’yi aşan kayıplar görebilir. Bu iki kritik detay gözden kaçırılmamalı.

Bitcoin fiyatı 29 Mart’ta alçalan bir direnç çizgisinden çıktı ve iki gün sonra 29.184 dolar ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı. O zamandan bu yana fiyat düşerken, önceki direnç çizgisini iki kez doğruladı. Fiyat her seferinde daha düşük fitiller oluşturdu. Bitcoin fiyatı 3 Nisan’daki ikinci sıçramadan bu yana artış gösterdi. Artış devam ederse, BTC 32.000 dolar direncine doğru hareket edebilir. Ancak, fiyat direnç çizgisinin altına düşerse 26.300 dolara doğru hızlı bir kayıp süreci yaşayabiliriz. Bu 2 detay yukarıdaki kümülatif değerle bağlantılıdır.

Yarın 3 kritik gelişme var;

  • 15:30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Beklenti: 0,3% Önceki: 0,2%)
  • 15:30 ABD Tarım Dışı İstihdam (Beklenti: 238K Önceki: 311K)
  • 15:30 ABD İşsizlik Oranı (Beklenti ve Önceki: %3,6)

Tek cümlede olması gerekenleri özetleyelim. Saatlik kazançlar beklenti altı gelmeli, istihdam düşmeli ve işsizlik oranı artmalı. Yani üç veri için sırasıyla beklenti altı, altı ve üstü şekilde açıklama görmeliyiz.

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