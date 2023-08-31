Ağustos ayının son gününün bitmesine saatler kaldı ve Bitcoin fiyatı henüz 28.000 dolar üzerinde kalıcılık elde edemedi. Altcoin yatırımcılarını endişelendirse de fiyatın yeniden 26.800 dolar altında kapanışlar yapmıyor olması umut verici. Peki ETH Coin yatırımcılarını neler bekliyor? Güncel fiyat tahminleri ne yönde?

Ethereum Kaç Dolar/TL?

Piyasa değerine göre en büyük altcoin olan Ethereum hali hazırda en aktif kullanılan akıllı sözleşme platformudur. Birçok layer2 Ethereum ağını ölçeklendirmek için piyasaya sürüldü. Ethereum ve alt ağlarını birlikte düşündüğümüzde kriptodaki popüler projelerin çok büyük kısmının burada faaliyet gösterdiğini biliyoruz. Bu da uzun vadede Ethereum (ETH) yatırımcıları için oldukça pozitif bir durumdur. Talebin artmaya devam edişini destekleyen güncel görünüm fiyatı da yukarı çekebilir. Üstelik yakılan arz kümülatif dolaşım arzını azaltmaya devam ettiği için bu talep artışı fiyatta parabolik yükselişi destekleyebilir.

Şimdilik ETH Coin fiyatı uzun vadeli iyimserlikten uzak şekilde 2.000 doların altında kalmaya devam ediyor. Binance borsasında yazı hazırlandığı sırada Ethereum 1.700 dolardan alıcı buluyor. 21milyon.com verilerine göreyse yerel borsalarda 45.793 TL’lik fiyata sahip. Özellikle Türk lirasının kripto ayı piyasasında yaşadığı kayıplar TL bazlı kayıpları önemli ölçüde azalttı.

ETH Güncel Fiyat Tahmini

ABD piyasalarının açılışıyla ETH Coin fiyatı tekrar 1.700 dolar sınırına dayandı. Yarın açıklanacak kritik makro verileri fiyat dalgalanmasını artırabilir. Ağustos ayının son gününde de 2.000 doların altında kalan fiyat genel piyasa ilgisizliğinden nasibini almış görünüyor. 17 Ağustos satışlarını henüz telafi edemeyen ETH Coin boğaları 1.700 dolar üzerinde kapanışlar gördüğü sürece yükseliş hissiyatı devam edebilir.

Rallinin ivme kazanabilmesi için 1.747 dolar üzerinde kapanışlara ihtiyaç var. Eğer bunu başarabilirse tekrar 1.845 ve 1.978 dolar bölgeleri test edilebilir. ETH Coin için nihai hedef 2.000 dolarlık psikolojik destek bölgesi olacak. Yakında vadeli ETH ETF’lerinin onaylanacağı dair spekülasyonların gerçek çıkması bu hareketi destekleyebilir. BTC için vadeli ETF onayı ciddi talep doğurmuştu. Diğer taraftan Grayscale örneği bize vadeli ETF ardından spot ETF onaylarının da gelebileceğini gösterecek.