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  •   Bu Şartı Sağlayan Kripto Yatırımcılarının Rapor Vereceği Yasayı ABD Reddetti!

Bu Şartı Sağlayan Kripto Yatırımcılarının Rapor Vereceği Yasayı ABD Reddetti!

Özet

  • 10.000 dolardan fazla kripto ödemelerini bildirmelerini gerektiren yeni bir ABD yasası reddedildi.
  • ABD'li yargıç yasa için henüz erken olduğunu belirtti.
  • Ancak Ocak ayı gibi yasanın yürürlüğe girmesinin beklendiği öne sürüldü.
  • Piyasa etkisi: Nötr
22:30
26 Temmuz 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Vatandaşların 10.000 dolardan fazla kripto ödemelerini bildirmelerini gerektiren yeni bir ABD yasası, gerekliliğe yönelik yasal bir itirazın geçen hafta mahkemede reddedilmesinden sonra Ocak ayında yürürlüğe girmeye hazırlanıyor.

Kripto Para Düzenlemesi!

Yasal zorluk, kripto para savunma grubu Coin Center ve birkaç diğer davacının vergi kanununun 6050I Bölümünde 2021’de yapılan bir değişiklikle ilgili olarak ABD Hazine Bakanlığı ve İç Gelir Servisi’ne (IRS) dava açmasıyla geçen yıl başladı. Değişiklik, 10.000 dolar veya daha fazla kripto para ödemesi alan vatandaşların işlemi ve gönderenin kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerini (PII) hükümete bildirmesini gerektirecek.

Coin Center davasında, yeni gerekliliğin “izinsiz ayrıntıların” ifşa edilmesini zorunlu kılacağını ve kriptonun kamuya açık defterlerinin doğası gereği kişinin yapmış olabileceği diğer işlemleri ortaya çıkaracağını savundu. Şirket açıklamalarında şunları söyledi:

Raporlama yetkisinin gerektirdiği raporlar, yetki kapsamının çok ötesindeki mahrem ve anlamlı faaliyetler de dahil olmak üzere, bir kişinin kişisel faaliyetlerinin ayrıntılı bir resmini ortaya çıkaracaktır. Raporlar, hükümete, kullanıcıların işlem mahremiyetlerini korumak için bir dizi adım attığı bir alandaki işlemler hakkında benzeri görülmemiş bir ayrıntı düzeyi sağlayacaktır.

ABD İtirazı!

Ancak Kentucky’deki ABD Bölge Yargıcı, geçen hafta davayı “erken” olarak nitelendirerek reddederek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Mahkeme, Davacıların Kongre’nin sayılan yetkilerini aştığı iddiasını kabul etmeyi reddederse, Davacıların sonuç olarak önemli zorluklarla karşılaşması pek olası değildir. Değiştirilen §6050I, Davacıların 2024 yılına kadar bilgi ifşa etmelerini gerektirmeyecektir ve buna rağmen, Davacılar, Mahkemenin, açıklanan bilgileri Hükümetin diğer ilgisiz işlemlerini izlemek için bir gözetim rejimi uygulamak için kullanacağı sonucuna varabileceği herhangi bir makul iddia sunmamışlardır. Bu faktör aynı zamanda adli incelemeye ve olgunluk tespitine karşı ağırlık teşkil ediyor.

Coin Center yönetici direktörü Jerry Brito, Twitter’da Sixth Circuit’e “hemen” itiraz etmeyi planladıklarını söyledi. Blockchain Derneği’nin baş politika sorumlusu Jake Chervinsky, yargıcın yakın zamanda görevden alınması konusunda çok endişeli olmadığını söyleyerek şunları vurguladı:

Bu küçük bir aksilik, ancak yalnızca prosedürle ilgili bir aksilik. Mahkeme, Coin Center’ın haksız olduğunu söylemiyor, sadece çok erken dava açtığını söylüyor.

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