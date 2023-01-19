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Bitcoin (BTC) Blockchain’inden Avalanche‘ın (AVAX) akıllı sözleşme Blockchain’ine köprülenen veya taşınan BTC miktarı, Bitcoin’in ölçeklenebilirlik sorunlarını çözmek için geliştirilen ve bir Layer 2 çözümü olan Lightning Network‘te (LN) tutulan BTC miktarını geçerek önemli bir kilometre taşına ulaştı.

BTC.b Arzı Rekor Seviyeye Ulaştı

Veri platformu Dune Analytics’ten alınan verilere göre, 17 Ocak’ta Avalanche Blockchain‘i üzerinde dolaşımda olan toplam köprülenmiş BTC ya da BTC.b arzı 5 bin 700 BTC (118.6 milyon dolar) gibi rekor bir seviyeye ulaştı. Karşılaştırmak yapmak için, aynı tarihte LN’deki kilitli BTC miktarı 4 bin 929 BTC’ydi (100 milyon dolar).

Avalanche Blockchain’i üzerindeki köprülenmiş BTC miktarının LN’deki BTC miktarını geçmesi Avalanche topluluğuna ve projenin arkasındaki geliştiricileri neşelendirdi.

Türk asıllı Amerikan Bilgisayar bilimcisi Emin Gün Sirer‘in kurduğu ve CEO’luğunu yaptığı Avalanche’ın arkasındaki şirket Ava Labs‘ın kurumlar ve sermaye piyasaları BD direktörü Morgan Krupetsky, Çarşamba günü kaleme aldığı bir blog yazısında “Dün, Avalanche üzerindeki BTC’nin dolaşımdaki toplam arzının 5 bin 700 BTC’yi geçmesi ve sadece birkaç ay içinde LN’in mevcut kapasitesini aşması nedeniyle varlık için oldukça harika bir kilometre taşına ulaşıldı.” diyerek gelişmeyi duyurdu.

Avalanche, 2022’nin Haziran ayında zincirler arası köprüsüne BTC desteği ekleyerek, Bitcoin sahiplerinin Avalanche ağına coin transfer etmesinin ve Avalanche tabanlı merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosistemine erişim sağlamalarının önünü açmıştı.

BTC’yi Avalanche Blockchain’ine taşımak isteyen bir kullanıcı, Ava Labs’ın piyasaya sürdüğü yeni Core Wallet‘tan Bitcoin’e bir işlem göndererek BTC’yi bir işleme gömülü güvenilir bir yürütme ortamı olan SGX enclave tarafından kontrol edilen köprü adresine aktarır. SGX enclave daha sonra Bitcoin işlemini başlatan kullanıcı cüzdanına aktarım için eşdeğer miktarda BTC.b yaratır veya basar. BTC.b’yi Bitcoin Blockchain‘ine geri taşırken, kullanıcı Avalanche üzerinde bir işlem göndererek BTC.b token’larını yakan “unwrap” yöntemini çağırır.

Krupetsky’ye göre BTC.b, kurumlar ya da BTC’leri ile DeFi yoluyla kazanç elde etmek isteyen herkes için Wrapped Bitcoin’den daha iyi bir seçenek olarak öne çıkıyor:

Konuştuğum pek çok kurum, rezerv varlık olarak portföy çeşitlendirmesi yapmak için ya da başka nedenlerle varlıklarının en azından bir kısmını BTC’ye ayırmış durumda. İster BTC’yi hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde göndermek/almak, ister BTC varlıklarınızdan pasif kazanç sağlamak ya da borç almak isteyin, Avalanche’daki BTC.b bunu yapmanın en kolay yolu.

Yeni başlayanlar için Wrapped Bitcoin (WBTC), dünyanın en büyük akıllı sözleşme Blockchain’i olan Ethereum üzerinde basılmış BTC’leri tanımlamak için kullanılmaktadır. WBTC, özünde Bitcoin’i temsil eden ve BTC ile 1:1 oranında dönüştürülebilen bir ERC-20 token’ıdır.

Krupetsky, “Wrapped Bitcoin’in aksine BTC.b’nin kullanıcıların nispeten küçük bir maliyetle istedikleri zaman Bitcoin ve Avalanche arasında sorunsuz bir şekilde köprü kurmalarına imkan tanıyor” diye de ekledi.

WBTC’nin Geri Alma Sürecindeki Sorun

Bir BTC sahibi WBTC edinmek için bir talep gönderdiğinde, trader’lar kullanıcıların kimliğini doğrulamak için doğrulama prosedürleri gerçekleştirir ve BitGo’ya WBTC basma yetkisi verilerek basım süreci başlatılır. Satıcı daha sonra kullanıcının BTC’sini yeni basılan WBTC karşılığında BitGo’ya aktarır ve kullanıcı bu BTC’yi ek getiri elde etmek amacıyla DeFi’de kullanabilir. Kullanıcının temel Bitcoin’i bu sırada BitGo Trust’ta ayrılmış soğuk cüzdanlarda tutulur.

Kullanıcının temel Bitcoin’i geri alma işlemi ise satıcıya tekrar bir ücret ödemesini içerir. Ardından temel BTC karşısında basılan WBTC’nin yakımının yapılması ve BTC’yi BitGo’nun denetiminden çıkarma işlemini gerçekleştirilir. Burada kullanıcı BTC‘nin kilidini kendi başına açamaz ve dolayısıyla piyasadaki volatiliteler sırasında maliyetli olabilecek sürekli itfa akışındaki potansiyel kesintilerle karşı karşıya kalır. Ava Labs’ın DeFi Başkanı Luigi D’Onorio DeMeo da konuya ilişkin bir tweet atarak, “Buradaki (WBTC) süreçle ilgili ana sorun, piyasaların volatil olduğu dönemlerde, itfaların genellikle talep üzerine gerçekleşmemesi ve kullanıcının BTC’nin kilidini kendi başına açamayacağı için WBTC’nin 1:1 oranındaki BTC sabitini kaybetmesine neden olmasıdır” dedi.