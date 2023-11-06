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  •   Bu Hafta Kripto Para Yatırımcıları Yeni Zirveler Görecek Mi? Uzmanların Bitcoin Tahminleri

Bu Hafta Kripto Para Yatırımcıları Yeni Zirveler Görecek Mi? Uzmanların Bitcoin Tahminleri

Özet

  • Kripto para uzmanların vadeli işlemlerde artan açık faiz nedeniyle volatilite artışı bekliyor.
  • Borsalardan BTC çıkışı yıllık zirvesine dayandı bu durum birikimin sürdüğünü gösteriyor.
  • Fed üyelerinin ve Powell'ın hafta boyu yapacağı açıklamalar 2024 için 100bp faiz indirim beklentisi etkileyebilir.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
19:05
6 Kasım 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı 35.000 dolarda oyalanmaya devam ediyor ve kripto paraların kümülatif değeri sonraki direnci hedefliyor. Yatırımcılar kurumsal talepteki güçlü duruştan cesaretlendiği için altcoinlerde toparlanma sürüyor. Peki önümüzdeki günler için beklenti ne yönde? Volatilite yeniden artacak mı? Kripto para yükselişi devam edecek mi?

Uzmanların Bitcoin Tahminleri

Dün uyardığımız üzere bu hafta Powell 2 konuşmaya yapacak ve hafta boyunca üyelerin açıklamalarını göreceğiz. Geçtiğimiz Cuma gelen veriler piyasaların 2024 faiz beklentisini kripto paraların lehine değiştirdi. 2024 ortasından itibaren faiz indirimleri başlayabilir ve yıl sonunda faizlerin toplam 100bp düşürüldüğünü görebiliriz.

Popüler kripto analisti Skew mücadelenin kızıştığını vurguluyor. Vadeli işlemlerde açık faiz artarken yatırımcılar önümüzdeki günlerde daha fazla volatilite görebiliriz. Daan Crypto Trades ise vadeli işlemlerdeki fonlama oranına dikkat çekerek şunları söyledi;

“Hafta sonu boyunca açılan oldukça fazla pozisyon var, bu yüzden piyasalarda daha fazla dalgalanma göreceğimizi düşünüyorum”.

Crypto Tony yükseliş beklentisinin devam ettiğini söylerken mevcut fiyattan long yönlü pozisyon almanın riskli olduğunu savundu. Analistin tahminine göre 34.100 dolarlık destek bölgesi kaybedilmeden de short pozisyonlardan uzak durulması. Fiyatının karar noktasında olduğunu söyleyen analist daha düşük seviyelerde açtığı long pozisyonuysa 33.000 dolar altı kapanışlarda kapatacağını yazdı.

Bitcoin ve Borsa Girişleri

Güncel veriler uzun vadeli yatırımcı sayısındaki artışı vurguluyor. Daha önce de dikkat çektiğimiz birikim çılgınlığı yeni bir yatırımcı grubunun 30.000 dolar üzerinde yoğun alım yaptığını ve ortalama maliyeti yukarı çektiğini gösteriyor. Öte yandan birikimin devam ettiğini gösteren önemli bir ver var. Borsalardan net çıkışlar yılın en yüksek seviyelerine ulaşıyor.

Van Straten 3 Kasım tarihli CryptoSlate analizinde şunları söyledi;

“Bitcoin çekme işlemlerinde yeni bir ivme görülüyor; yakın zamanda 61.000 BTC’nin üzerinde para çekildi ve bu da yılın en düşük seviyesi olan yaklaşık 43.000 BTC’ye kıyasla önemli bir artış anlamına geliyor. Bu artış yatırımcıların Bitcoin varlıklarını borsa dışında tutma tercihlerinin arttığına işaret ediyor ve muhtemelen Bitcoin’in değerine yönelik daha güçlü bir uzun vadeli inanca işaret ediyor.”

Kurumsalda artan talep, borsalardaki yüksek çıkışlar, fiyattaki güçlü duruş derken volatilitenin yukarı yönlü artması şaşırtıcı olmayacak.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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