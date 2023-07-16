Kripto para yatırımcılarının önemli bölümü mevcut seviyeleri kısa vadeli trade için değerlendiriyor. Peki ya uzun vadeciler? Mevcut fiyatlar on-chain okumalara göre alım için cazip noktalar mı? Önümüzdeki günlerde yaşanması beklenen büyük hareketle ilgili ünlü kripto para uzmanının yorumları ve son Glassnode raporu birçok soruya cevap oluyor.

BTC ve Altcoin Alınır Mı?

Son on-chain verilere göre, 30.000 dolar seviyesindeki Bitcoin şimdiye kadarki en popüler “satın alma” seviyesi. Kripto analiz firması Glassnode’un rakamlarına göre, mevcut spot fiyatın yakınında rekor miktarda BTC el değiştirdi.

Kral kripto 30.000 dolar bölgesine demir atmış gibi görünebilir ancak alıcı davranışı burada ve şimdi en büyük kripto para birimi için önemli bir talep olduğunu gösteriyor. Harcanmamış işlem çıktılarını (UTXO) izleyen Glassnode 30.200 dolar seviyesindeki ilgi patlamasına dikkat çekiyor. Rakamlar, firmanın Varlığa Göre Düzeltilmiş URPD metriğinden geliyor. Bu, UTXO’ları sayar ancak talep hakkında yanlış bir izlenim verebilecek iki önemli işlem türünü atar.

“Bu hesaplamada, aynı tüzel kişi tarafından kontrol edilen adresler arasındaki coin hareketlerini göz ardı ediyoruz, çünkü bu tür transferler gerçek satın alma olaylarına karşılık gelmiyor ve gerçek ortalama satın alma fiyatını çarpıtıyor. Ayrıca, milyonlarca kullanıcının fonları için tek bir ortalama fiyat yanıltıcı olacağından ve verilerde istenmeyen artefaktlara yol açacağından, borsalardaki tüm arzı hariç tutuyoruz.”

Sonuç olarak, toplam BTC arzının %3,8’i en son 30.200 dolarda hareket etti.

Kripto Paralar Hareketlenecek

Arzın önemli bölümünün yakın zamanda hareket etmiş olması son derece önemli. Bu ölçüde büyük hareketlilik dip bölgeye inilmesini sağlayan FTX çöküşü döneminde bile yaşanmadı. Popüler kripto uzmanı Mikybull Crypto, benzer rakamlar gösteren varlık ayarlı olmayan veri setine verdiği tepkinin bir parçası olarak “Büyük hareket geliyor” yorumunda bulundu.

On-chain veriler bu yıl BTC fiyatının iki katına çıkmasına rağmen eski yatırımcıların varlıklarını satmakla ilgilenmediği fikrini güçlendiriyor. Glassnode’un BTC’nin “eski ve büyük zulaları” olarak tanımladığı grubu kapsayan Hodled or Lost Coins metriği yeni rekor seviyelere doğru ilerlemeye devam ediyor. Hodled or Lost Coins, Bitcoin ağının “canlılığı” olarak adlandırılan, arzın ne kadarının aynı anda ve ne kadarlık bir uyku döneminin ardından hareket ettiğine dayanıyor.

Bu veriler, adından da anlaşılacağı üzere, örneğin cüzdan sahiplerinin yatırımlarına erişimlerini kaybetmeleri nedeniyle ne kadarına süresiz olarak ulaşılamayacağı da dahil olmak üzere, arzın ne kadar durgun olduğuna dair bir fikir verir. Hodled veya Kayıp Coinler segmenti şu anda yaklaşık 233 milyar dolar değerinde 7,77 milyon BTC içeriyor. Bu rakam son beş yılın en yüksek rakamıdır. Tahminler uzun zamandır Bitcoin‘in %20’sinin dolaşımdan sonsuza kadar çıkmış olabileceğini öne sürüyordu.

Sonuç olarak artan talep, satışa isteksizlik ve diğer gelişmeler yakında büyük bir yükselişin yaşanabileceğini gösteriyor.