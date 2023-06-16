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  •   Bu Böyle Bitmeyecek! Efsane Analist Altcoinler İçin Şimdiye Kadarki En Ciddi Uyarıyı Yaptı!

Bu Böyle Bitmeyecek! Efsane Analist Altcoinler İçin Şimdiye Kadarki En Ciddi Uyarıyı Yaptı!

Özet

  • Kripto analisti B. Cowen, altcoin piyasasının çökmeye devam edeceğini ve bazı altcoin projelerinin yok olup gideceğini öngörüyor.
  • Cowen, Bitcoin'in altcoin'lere göre daha iyi performans göstereceğini ve BTC'nin piyasa hakimiyetinin artacağını düşünüyor.
  • Analiste göre, altcoin piyasası yeni altcoin projelerinin katılımı ile zamanla artabilir.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
23:10
16 Haziran 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakından takip edilen kripto para analisti ve trader’ı Benjamin Cowen, altcoin piyasasının çökmeye devam edeceğine inanıyor. Analist, altcoin’lerde görülen son düşüşlerin asıl büyük düşüş öncesi fragman olabileceği konusunda yatırımcıları uyardı.

“Birçok Altcoin Yok Olup Giderken Yenileri Gelecek”

Ünlü kripto para analisti Benjamin Cowen, altcoinler‘deki son çöküşe rağmen daha da derin kayıplar yaşanabileceği öngörüsünde bulunarak korkuyan bir uyarıda bulundu. Analist, öngörüsünü “Tüm bu influencer’lar altcoin’lere büyük meblağlar yatırmaya devam ettiği sürece, altcoin hesaplaşması devam edecektir. Size tüm düşüşleri satın almanızı söyleyecekler. Altcoin kumarhanesi tüm para bitene kadar açık kalacaktır.” sözleriyle açıkladı.

Cowen’a göre, bazı altcoin projeleri hiçbir zaman değer kazanamayacak ve en nihayetinde yok olup gidecekler ve altcoin piyasasının değeri iyiden iyiye eriyecek. Analist, yeni altcoin projelerinin ortaya çıkmasıyla altcoin piyasasının toplam piyasa değerinin zaman içinde yine artabileceğini ekleyerek şunları söyledi:

[…] Çünkü birçok altcoin asla toparlanamayacak. Altcoin piyasasının toplam piyasa değeri en sonunda toparlanabilir ancak şu anda satın aldığınız altcoin’ler sadece kalıntı haline gelebilir ve insanlar bir sonraki döngüde onları umursamayabilir. Bir sonraki döngüde, insanların önemseyeceği yeni parlak altcoin’ler illaki olacaktır.

Cowen’a göre, altcoin’lerdeki zayıflık, çoğunun fiyatının şu anda Bitcoin‘in (BTC) en son 25 bin dolar seviyesinde işlem gördüğü 16 Mart’taki fiyatlarından daha düşük seviyede olmasından anlaşılabilir.

Bitcoin’in Altcoin’leri Ezmesini Öngörüyor

Öte yandan Cowen, en büyük kripto para Bitcoin’in diğer tüm kripto paralardan daha iyi performans göstermesini bekliyor. Analist, “Bitcoin’in en son 25 bin dolar seviyesinde olduğu 16 Mart’ta altcoin’lerin nerede olduğuna bakın. Çoğu, evet hepsi değil ama bugün o zaman oldukları seviyelerin çok daha altındalar. Yarılma öncesi yıllarda, altcoin’ler her zaman perişan hale düşmüşlerdir. BTC hakimiyeti yüzde 60’a çıkacak.” ifadelerini kullandı.

Cowen, Bitcoin’in piyasa üzerindeki hakimiyet grafiğinin (BTC.D) yükselmeye devam edeceğini ve kripto para piyasasının toplam değerinden çok daha fazlasını ekdnine çekmesini beklediğini belirterek “Bitcoin hakimiyeti kripto para dünyasında takip edilmesi gereken en önemli grafiklerden biri. Bunu görmezden gelmek sizi tehlikeye sokar.” dedi.

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