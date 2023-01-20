Altcoin'ler 2023 yılıyla birlikte yükselişe geçti. Bu altcoin için ise yükseliş sadece bir adım uzakta görünüyor. Bu seviye korunursa yükseliş mümkün.

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Cosmos (ATOM), Aralık 2022 ortası ile Ocak 2023 ortası arasındaki rallisi sırasında %55’in üzerinde kazanç elde etti. 8,496 dolardan 13,379 dolara yükseldi, 14 dolardan sadece bir adım uzakta görünüyor. Ancak boğalar, 13 dolar civarında art arda gelen satış emirleriyle karşılaştı ve bu da onu kritik bir hareket bölgesi haline getirdi.

Yazım zamanında, ATOM’un fiyat düzeltmesi 11,71 dolar desteğindeki alım emri bloğu tarafından geçici olarak durduruldu. Destek sabit kalırsa boğalar önümüzdeki birkaç gün veya hafta içinde büyük bir toparlanma başlatabilir.

Boğaların Bir Sonraki Hedefi

12 saatlik grafikte, Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı alım bölgesinden geri çekildi ancak 50’nin orta noktasında reddedilmeyle karşılaştı. RSI değeri hafif bir yükseliş sinyaline işaret eden 51’de olmasına rağmen, Yönlü Hareket Endeksi (DMI) boğaların yazım zamanında üstünlüğe sahip olduğunu gösterdi. Bu nedenle, ATOM önümüzdeki birkaç gün içinde 13 dolarlık acil destek bölgesini hedefleyebilir ve %15’lik bir potansiyel kazanç sunabilir.

Ancak, 11,552 – 11,072 dolar destek aralığının altına gerçekleşebilecek bir hareket, yukarıda açıklanan yükseliş eğilimini geçersiz kılabilir. Dinamik 100 günlük EMA (üstel hareketli ortalama) böyle bir hareketi kontrol altında tutabilir.

ATOM’da Duyarlılık İyileşmesi

Coinglass’a göre, ATOM’un açık faiz (OI) oranı 13 Ocak’tan bu yana düşüş göstermişti. Aslında, 13 – 15 Ocak tarihleri arasında bir OI/fiyat ayrışması yaşandı ve bunu ATOM’un fiyat düşüşü takip etti.

Yazım zamanında, yumuşak ve çok da dik olmayan eğimin de gösterdiği gibi OI düşüş ivmesi azaldı. Bu durum trendin tamamen tersine döndüğüne işaret etmese de, yükselen fiyatlar OI’yi artırarak yükseliş momentumunu destekleyebilir.

Ayrıca Santiment, ATOM’un negatif ağırlıklı hissiyatının nötr çizgiye yaklaştıkça azaldığını göstererek yatırımcıların görünümünün iyileştiğine işaret etti. Duyarlılıktaki daha fazla iyileşme fiyatı olumlu etkileyebilir. Bununla birlikte, geliştirme faaliyeti 10 Ocak’tan bu yana nispeten değişmeden kaldı ve bu durum yükseliş momentumunu zayıflatabilir.

Ancak BTC 21.000 dolarlık bölgeyi yeniden kazanırsa, ATOM’un boğaları 13 dolarlık arz bölgesini hedefleyebilir veya aşabilir. Bununla birlikte, düşüş eğilimli bir BTC, ayıları 11,55 – 11,07 dolar aralığındaki desteğin altına inmeye zorlayabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.