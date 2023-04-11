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  •   Bu Altcoin Uçacak! Eski Goldman Sachs Yöneticisi 2018 Yılını Hatırlattı! Hedef Yüzde 4600!

Bu Altcoin Uçacak! Eski Goldman Sachs Yöneticisi 2018 Yılını Hatırlattı! Hedef Yüzde 4600!

Popüler altcoin için iddialı bir hedef verdi. Yüzde 4600 beklentisi nereden geliyor?
15:40
11 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Finans piyasaları konusunda son derece tecrübeli olan bu isim 2018 yılındakine benzer bir hareket göreceğimizi söylüyor. Bitcoin fiyatının bugün 30.000 doları aşması ve kıdemli analistin yorumları yatırımcıları daha da heyecanlandırıyor. Peki hangi kripto para için devasa yükseliş beklentisini paylaştı? İşin uzmanının gelecek beklentileri neler?

Solana (SOL) Tahmini

Eski Goldman Sachs yöneticisi, ilk olarak Ocak ayında müşterileri için yayınladığı bir blog yazısında SOL’un uzun vadeli geleceğine ilişkin tahminini ortaya koydu. Real Vision CEO’su Raoul Pal’a göre SOL’un geçen yılki düşüş trendi ve son dönemdeki toparlanması, Ethereum’un üç yıllık dönemdeki performansını anımsatıyor. Raoul Pal, 2018’de Ethereum’un Kasım 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4.742 dolara yükselmeden önce beş dalgalı bir düşüş trendini tamamladığını söyledi.

“SOL ile, 2018’de ETH’nin bir tekrarını gördüğümüzü düşünüyorum. O dönemde %95’lik 5 dalgalı bir düşüş yaşamıştı. Ardından en düşük seviyesinden 46 kat yükseldi.”

Elbette arada bir fark var. Ethereum bu düşüşü yaşarken en büyük destekçisi olan borsanın dolandırıcılıktan battığını görmedik. Ayrıca kurumsal yatırımcıların ağın geleceğine dair endişeler yaşayıp fonlarını zararına sattığına da şahit olmamıştık.

SOL Coin Geleceği

Solana‘ya bakan Pal, SOL’un da beş dalgalı bir düşüş trendini tamamladığına ve şimdi yukarı yönlü bir patlamaya hazır göründüğüne inanıyor. Yazı hazırlandığı sırada 21,1 dolardan alıcı bulan Ethereum rakibi piyasa değerine göre en büyük 10’uncu kripto para konumundadır. Bu arada ETH, yazı yazıldığı sırada 1.933 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte yaklaşık %4 artış gösterdi. Pal eğer haklı çıkarsa SOL Coin fiyatının 8 dolarlık dipten en az 368 dolara kadar yükselmesi gerekiyor. Bir zamanlar 500 hatta 1000 dolarlık hedeflere konu olan SOL Coin için uçuk hayaller bile sınırlandırılmış görünüyor.

Geçtiğimiz ay makro gurusu, Ethereum‘un teknik ve temel özelliklerinin önümüzdeki dönemde Bitcoin’den büyük ölçüde daha iyi performans gösterebileceğini öne sürmüştü.

“Ethereum, üzerine daha fazla şey inşa edebileceğimiz daha geniş tabanlı bir mimari protokoldür. Bitcoin bunu yapamıyor. Farklı bir kullanım alanı var. Bu yüzden o kadar büyük olması pek mümkün değil. İnternet altından daha mı değerli? Evet, bu kadar basit ve buradaki tartışma da temelde bu.”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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