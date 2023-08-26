Kripto para yatırımcıları için dün son derece önemliydi çünkü Powell’ın Jackson Hole konuşması vardı. Burada Fed başkanı şahin duruşa yakın açıklamalarda bulundu ve 2021 yılındaki aşırı iyimserlikten oldukça uzaktı. Belki de geçiş dönemi yaklaşırken Fed’in 2021 yılına benzer şekilde sağ gösterip sol vurduğu günlerden geçiyoruzdur.

Bitcoin Bloomberg Uzman Yorumu

Bloomberg Intelligence’ın kıdemli makro stratejisti Mike McGlone, yakın vadede Bitcoin (BTC) üzerinde düşüş eğilimi olduğunu ifade ediyor. Kitco News’e verdiği yeni bir röportajda McGlone, diğer risk varlıkları yükselirken bile Bitcoin‘in düşüş sinyalleri verdiğini söylüyor.

“Eğer bu düşüşü yaşarsak, herkesin parasını elinden alabiliriz. Ayı piyasalarının kuralı budur herkes kaybeder ve Bitcoin yatırımcıları da zarar görecektir. Kilit nokta Bitcoin’in deflasyonist bir ortamda daha çok hazine bonoları ve altın gibi işlem gördüğü farklı bir güç göstermeye başladığını görmemiz gerektiğidir. Bitcoin bunu yapamıyor. Temel olarak birinci çeyreğin sonunda zirve yaptı, bu umut ve ETF’lerle 31.000 dolar seviyesine taşındı. Ardından 25.000 dolar seviyelerine kadar düştü. Şimdi ise borsanın yükselişinden farklı bir zayıflık gösteriyor.”

Kripto Paraların Geleceği

McGlone’a göre “ekonomik reset” Bitcoin‘in son dönemdeki düşüş trendinin devam edeceği anlamına gelse de, amiral gemisi kripto varlığı eninde sonunda altı haneli bir fiyata ulaşacak. Bu uzun vadede altcoinler için de umut verici çünkü 5 haneli fiyat hedefi BTC’nin en az 4 kat yükselmesi anlamına gelir. Bu yıl BTC yüzde 70 yükselirken birçok kripto paranın %500’ü aşan kazançlar elde ettiğini düşünürsek 4 kat artışta çok büyük kazanç fırsatlarına şahit olabiliriz.

“Bence eninde sonunda Bitcoin 100.000 dolara ulaşacak. Ancak küresel ekonomik sıfırlama gerçekleşirse, normal bir deflasyonist durgunluk yaşayacağımızı, konutların geri geleceğini, borsanın 2008’e benzer bir şekilde düşeceğini tahmin ediyorum. Bu kripto için kötü çünkü hala sistemden likidite alıyoruz, Bitcoin harika bir öncü gösterge. Demek istediğim de bu. Son zamanlarda düşüşe öncülük ediyor. 31,000 dolar civarına kadar çıktı ve tekrar aşağıya doğru eğiliyor. Ben buna çoğu riskli varlık için öncü bir gösterge olarak bakıyorum.”

Eğer haklı çıkarsa Bitcoin düşüşü peşinden diğer risk varlıklarını da aşağı çekebilir.