Kral kripto para birimi bugün de 30.000 doların üzerinde tutunmaya devam ediyor. ETH ise 1.900 doları koruyor. XRP’nin zaferinin ardından kısa süren heyecan ve ETF başvurularının fiyatları daha yukarı itememesi yatırımcılarda şüphe oluşturdu. Peki güncel kritik seviyeler hangileri? Yatırımcıların risk iştahı neden zayıf?

Bitcoin (BTC) Grafikli Yorum

Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 30.300 dolar seviyesinde alıcı buluyor. Sabah erken saatlerde 30.000 dolar seviyesi test edilmiş olsa da boğalar bu bölgeyi başarıyla savundu. Ancak 30.400 dolarlık kritik bölge geri alınabilmiş değil. Kripto paraların kümülatif hacmi 25 milyar doların altında kalmaya devam ediyor. Bitcoin piyasa hakimiyetiyse %48,5 seviyesinde.

15 Haziran tarihindeki BlackRock ETF başvurusuyla başlayan yükseliş fiyatın 31.800 dolara kadar ulaşmasını sağladı. Ancak neredeyse 1 aydır fiyat 31.400 dolar ile 29.600 dolar arasında dalgalanmaya devam ediyor. Yakın geçmişte bu tarz sıkışmaların fiyatı yukarı ittiğini görmüştük. O halde 31.400 dolar üstü kapanışlarda fiyatın daha yüksek zirveler yapması muhtemel. Ancak fiyatın yön tayini için zaman daralıyor. Son 1 ayda 3 kez tabandan dönen fiyat dördüncüde muhtemelen gitmesi gerek yöne koşmaya başlayacaktır.

Eğer 29.500 dolar seviyesi korunamazsa 28.600 ve 26.800 dolar bölgeleri ziyaret edilebilir. Tersi senaryoda 34.000 ve 40.000 dolar hedefleri güncelliğini koruyor. Ay sonu gelecek Fed faiz kararı kripto para yatırımcıları için makro cephede yılın geri kalanını büyük ölçüde şekillendirecek. Eğer faiz tavanı ilan edilirse bu yükseliş için iyi bir fırsat sunacaktır. Fakat 25bp artış gelmesi halinde birçok kez dillendirilen ikinci 25bp artışta fiyatlanmaya başlanacağı için aşağı yönlü hedefler ziyaret edilebilir.

Ethereum (ETH) Yorum

Altcoin kralı negatif enflasyon veya ağ büyümesi dahil hiçbir şeyi önemsemiyor. Diğer birçok altcoin dip seviyesinden %200’ün üzerinde toparlanırken ETH zayıf kaldı. Borsalarda azalan arz ve yoğunlaşan stake talebi de fiyata yardımcı olamadı.

Fiyat yazı hazırlandığı sırada 1.920 dolar seviyesini koruyor. Yükselişin devamı için mevcut seviye makul ancak 2.000 dolarlık psikolojik direnç üzerinde boğalar güçlü kalamadı. Fiyat bu bölgenin üzerinde talep görmeye devam ederse 2.200 ve 2.500 dolara yolculuk başlayabilir. Aksi taktirde 1.900 ve 1.870 dolar seviyelerinin kaybedilmesiyle fiyat yeniden 1.800 doların altına inebilir.