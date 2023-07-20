Geçen hafta Ripple davasında çıkan tarihi karar ile birlikte günler içerisinde kaydettiği yükselişler ile birlikte 31.500 dolar fiyat seviyelerine kadar ulaşan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), yeni haftaya düşüş ile başlamasının ardından hafta içerisinde 29.900 dolar seviyelerine kadar geriledi. BTC, son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde kaydettiği fiyat hareketleriyle birlikte ise 30.000 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Bitcoin’deki Konsolidasyon Devam Ediyor

Kripto para piyasası, 13 Temmuz’da Ripple davasında yaryargıç, Ripple şirketinin gerçekleştirdiği XRP satışlarının yatırım sözleşmesi niteliği teşkil etmediğine karar vermesinin ardından geçen hafta çarpıcı bir yükseliş yaşadı. Ancak hafta başında kripto para piyasasının yeniden düşüşe geçmesiyle birlikte de lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), geçen hafta 31.500 dolar fiyat seviyelerine kadar ulaşmasının ardından hafta içerisinde 29.900 dolar fiyat seviyelerine kadar geriledi.

Son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde 30.000 dolar fiyat seviyelerinde konsolide olmaya başlayan lider kripto para birimi, piyasanın güne yükseliş ile başlamasıyla birlikte de son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalalama %1’lik bir değer artışı ile 30.200 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Öte yandan piyasadaki son durumu değerlendiren analist Michael Van de Poppe, BTC‘nin yükselişlerine hız kazandırabilmesi adına yakın vadede sırasıyla 30.300 dolar ve 30.500 dolar fiyat seviyelerini aşması gerektiğini öne sürdü.

Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti

Bitcoin’deki yön belirsizliği devam ederken kripto para analisti Michael Van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşım ile güncel teknik görünümleri değerlendirdi ve BTC adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret ederek olası senaryolara dikkat çekti.

Analist, BTC‘nin yükselişlerine hız kazandırabilmesi adına yakın vadede aşması gerektiğini düşündüğü fiyat seviyelerinin oldukça kritik olduğunu öne sürdü. Kripto para piyasasınının yeniden güçlü bir yükseliş başlatabilmesi adına BTC’nin sırasıyla 30.300 dolar ve 30.500 dolar fiyat seviyelerini aşması gerektiğini belirten analist, bu seviyelerin aşılmasıyla birlikte yükselişlerin hız kazanabileceğini ifade etti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.